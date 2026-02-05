Hot girl gymer Uyên Namy chơi pickleball mong thoát ế, hoa hậu làng võ tìm đối thủ

✨ Hot girl gym Uyên Namy chơi pickleball mong thoát ế

Mới đây trên trang cá nhân của mình, hot girl nổi tiếng của làng gym và chạy bộ Uyên Namy đăng tải hình ảnh trên sân pickleball gây chú ý. Không chỉ thu hút ánh mắt nhìn với váy ngắn và áo bra thể thao, nữ gymer nóng bỏng còn hóm hỉnh viết dòng trạng thái: “Ra sân pickleball kiếm người yêu” tạo tiếng cười cho mọi người.

Uyên Namy làm quen với pickleball

Uyên Namy thường xuyên tham gia các giải chạy marathon và các hoạt động chạy bộ cự ly 42 km tại một số giải trong nước. Người đẹp này còn thử sức ở các giải đấu Ironman, cuộc thi khắc nghiệt gồm bơi biển, đạp xe và chạy được ví von chỉ dành cho “người sắt”.

Được biết, Uyên Namy đã đến với pickleball được khoảng 2 tháng và thường dành 2-3 buổi để tập luyện. Mặc dù đánh giá đây là bộ môn dễ chơi với nhiều người, Uyên Namy cho rằng bộ môn đòi hỏi sự khéo léo này không hề dễ dàng với cá nhân cô, vốn đã quen với những bộ môn giàu sức mạnh.

🎯 Hoa hậu làng võ Hồng Nhung tìm đối thủ trên sân pickleball

Nữ võ sĩ Đào Thị Hồng Nhung đã làm người thân và bạn bè bật cười khi mặc nguyên bộ đồ võ thuật để chơi pickleball. Bên cạnh đó, người đẹp này còn viết: “Giao diện võ nhưng rất pick, truy tìm đối thủ”.

Đào Thị Hồng Nhung diện đồ võ chơi pickleball

Hồng Nhung đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, trong đó có huy chương vàng võ gậy tại SEA Games 30 năm 2019 tổ chức ở Philippines cùng các huy chương khác trên đấu trường quốc tế. Ngoài ra, ở SEA games 32 tổ chức ở Campuchia, cô cũng giành huy chương đồng.

Ngoài thể thao, cô còn được biết đến vì tham gia cuộc thi nhan sắc, lọt vào top 30 cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024 và đoạt giải phụ Người đẹp thể thao. Nhờ sự kết hợp giữa thành tích thi đấu và ngoại hình, Hồng Nhung được xem là một “bóng hồng” nổi bật của làng võ thuật Việt Nam.