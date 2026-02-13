Môn trượt băng nghệ thuật Thế vận hội Mùa đông 2026 bị nghi dàn xếp kết quả

Ngày 12/2, nội dung khiêu vũ trên băng của môn trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội Mùa đông 2026 bùng lên tranh cãi gay gắt. Giám khảo người Pháp bị nghi thiên vị điểm số để tạo lợi thế cho cặp vận động viên đồng hương. Ở nội dung này, bộ đôi vận động viên người Mỹ Madison Chock và Evan Bates chỉ giành huy chương bạc dù được đa số giám khảo chấm điểm cao nhất.

Nghi vấn thiên vị ở môn Trượt băng nghệ thuật Thế vận hội Mùa đông 2026

Ở nội dung khiêu vũ trên băng, các đội thi hai bài trong hai ngày gồm nhảy theo nhịp điệu (rhythm dance) và nhảy tự do (free dance). Chock và Bates bước vào giải với tư cách ứng viên hàng đầu sau ba chức vô địch thế giới liên tiếp, dù trước đó họ chưa từng đứng cao hơn hạng tư tại Olympic.

Tại Thế vận hội Mùa đông 2026, Chock và Bates về nhì ở phần rhythm dance, xếp sau cặp đôi Pháp Laurence Fournier Beaudry và Guillaume Cizeron. Cizeron là đương kim vô địch Olympic, nhưng anh mới bắt cặp với Beaudry được một năm. Vấn đề gây ra tranh cãi nằm ở sự chênh lệch điểm số giữa các giám khảo.

Laurence Fournier Beaudry và Guillaume Cizeron của đội tuyển Pháp tranh tài ở phần thi khiêu vũ tự do. (Nguồn: NBC)

Đa số giám khảo chấm cặp Pháp đứng đầu cho rằng Chock và Bates chỉ kém đội Pháp tối đa 3,5 điểm. Riêng giám khảo người Pháp tạo ra khoảng cách lớn hơn hẳn, chấm đội nhà cao hơn cặp đôi Mỹ tới 5,74 điểm. Đáng chú ý, những giám khảo xếp Chock và Bates hạng nhất cũng không cho họ lợi thế quá 4,61 điểm. Kết thúc phần rhythm dance, cặp đôi Pháp tạm dẫn trước 0,46 điểm.

Đến phần free dance hôm thứ Tư, năm trên chín giám khảo xếp Chock và Bates hạng nhất. Tuy nhiên, sự chênh lệch điểm số lại tiếp tục gây chú ý. Một giám khảo Tây Ban Nha chỉ xếp họ hạng ba. Còn giám khảo Pháp một lần nữa cho Cizeron và Beaudry kết quả cao hơn Mỹ tới 7,71 điểm. Ngay cả những giám khảo chấm Chock và Bates đứng hạng nhất cũng không cho họ điểm số vượt trội quá nhiều so với cặp Pháp (4,1 điểm) - kể cả giám khảo người Mỹ.

Chung cuộc, tổng điểm hai phần thi của Chock và Bates thấp hơn cặp Pháp 0,97 điểm. Bộ đôi Mỹ hụt HCV với cách biệt 1,43 điểm.

Cặp đôi Madison Chock và Evan Bates của đội tuyển Mỹ. (Nguồn: NBC)

Người phát ngôn của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU) cho biết: “Việc tồn tại cách biệt điểm số giữa các giám khảo trong cùng một hội đồng là điều bình thường, và có nhiều cơ chế được áp dụng để giảm thiểu khác biệt này. ISU hoàn toàn tin tưởng vào kết quả chấm điểm và cam kết tuyệt đối với sự công bằng”.

Khi được NBC News hỏi cảm nhận về công tác chấm điểm, Chock và Bates nhìn nhau, im lặng vài giây trước khi Chock trả lời bằng giọng điềm tĩnh.

“Chúng tôi thực sự đã trải qua một loạt cảm xúc thăng trầm, đặc biệt trong 24 giờ qua. Điều chúng tôi muốn ghi nhớ là cảm giác ngay sau phần thi của mình - niềm tự hào về những gì đã làm được và cách chúng tôi thể hiện bản thân suốt cả tuần. Việc trình diễn bốn bài thi xuất sắc tại Olympic không phải điều đơn giản, và chúng tôi có rất nhiều lý do để tự hào", Chock nói.

“Tôi nghĩ cuộc sống đôi khi là vậy - bạn cảm thấy mình đã làm mọi thứ đúng, nhưng kết quả không đi theo ý mình. Đó là cuộc sống, và đó là thể thao. Đây là môn thể thao mang tính chủ quan”, Bates chia sẻ sau cuộc thi.

Nhà vô địch dính bê bối

Tấm HCV ở nội dung nà thuộc về cặp VĐV Pháp Laurence Fournier Beaudry và Guillaume Cizeron. Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện không chỉ là cuộc tranh luận về tấm HCV hay kỹ thuật của các cặp đôi.

Việc bắt cặp 2 VĐV này lại được thực hiện sau những lùm xùm liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào bạn trai kiêm bạn nhảy cũ của Fournier Beaudry, trong khi Cizeron cũng vướng cáo buộc có hành vi lạm dụng từ bạn nhảy trước đây.

Cặp đôi Pháp dính vào lùm xùm liên quan đến bạn trai và bạn diễn cũ. (Nguồn: The Guardian)

Nikolaj Sørensen, VĐV khiêu vũ trên băng gốc Đan Mạch – Canada, 36 tuổi, hiện là bạn trai của Fournier Beaudry, từng bị cơ quan quản lý trượt băng Canada cấm thi đấu tối thiểu 6 năm vào năm 2024 vì “hành vi xâm hại tình dục”, liên quan đến cáo buộc anh tấn công một HLV kiêm VĐV người Mỹ năm 2012. Sørensen phủ nhận mọi cáo buộc và án treo giò bị hủy vào năm 2025 vì vấn đề kỹ thuật liên quan đến thẩm quyền xét xử.

Fournier Beaudry luôn công khai bảo vệ Sørensen. Hai người bắt đầu thi đấu cùng nhau từ năm 2012 và hẹn hò từ năm sau đó. Trong loạt phim tài liệu Netflix Glitter & Gold, cô nói mình cảm thấy như “nạn nhân chịu vạ lây”.

Cizeron, 31 tuổi, bị nữ VĐV Pháp Gabriella Papadakis cáo buộc có hành vi không phù hợp. Cặp đôi từng thi đấu cùng nhau từ năm 10 tuổi và giành HCV Olympic Bắc Kinh 2022. Nhưng trong cuốn hồi ký phát hành tại Pháp tháng trước mang tên "So as Not to Disappear", Papadakis mô tả Cizeron là người “thường xuyên kiểm soát, đòi hỏi và chỉ trích”, đồng thời cho biết cô thường từ chối thi đấu cùng anh nếu không có sự hiện diện của HLV.

Papadakis cáo buộc anh có “sự lạnh lùng rợn người” và nói mình “kinh hãi trước ý nghĩ phải ở một mình với anh ta”. Cizeron sau đó bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng đó là một “chiến dịch bôi nhọ”, và được cho là đã gửi thư yêu cầu chấm dứt việc lan truyền thông tin.