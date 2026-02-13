Người đẹp bóng chuyền khoe loạt ảnh quyến rũ, phải lấy tay đỡ vùng nhạy cảm

Khoảnh khắc gây sốt và sức hút mạng xã hội

Kayla Simmons, cựu VĐV bóng chuyền Đại học Marshall, người được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “người đẹp bóng chuyền gợi cảm nhất thế giới” vừa khiến mạng xã hội bùng nổ khi tham gia trào lưu Instagram “quay về năm 2016”.

Kayla Simmons khoe những hình ảnh xinh đẹp cá nhân suốt 1 thập kỷ qua

Trong loạt ảnh đăng tải, Kayla chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường phòng thay đồ thời sinh viên, xen kẽ là các bức hình bikini khoe trọn vóc dáng săn chắc. Ở một số khung hình táo bạo, người đẹp phải dùng tay che chắn vùng nhạy cảm, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh và nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác.

Phần bình luận lập tức “nổ tung” với những lời khen ngợi từ bạn bè cũ lẫn người hâm mộ, có fan viết: “Luôn là tâm điểm từ ngày đầu”. Fan khác thêm vào: “10 năm đã trôi qua mà bạn còn đẹp hơn”. Hiện tại, Kayla Simmons sở hữu gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram, cho thấy sức lớn của cô, vượt xa khuôn khổ một VĐV thể thao.

Từ sân bóng chuyền đến biểu tượng tự tin của phụ nữ hiện đại

Ẩn sau những bức ảnh gợi cảm là câu chuyện trưởng thành của Kayla Simmons. Trước khi bước chân vào con đường người mẫu và influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội), cô từng là trụ cột của đội bóng chuyền Đại học Marshall, nơi sự nghiệp thể thao bắt đầu nở rộ.

Kayla từng thẳng thắn chia sẻ về áp lực khi vừa thi đấu, vừa phải đối mặt với định kiến ngoại hình. Cô thậm chí bị yêu cầu xóa ảnh cá nhân vì bị cho là “không phù hợp” với môi trường thể thao. Những trải nghiệm đó khiến Kayla nhận ra giá trị cốt lõi của sự tự tin, không để người khác quyết định cách bản thân cảm nhận về chính mình.

“Tôi học được rằng không thể để định kiến ảnh hưởng đến con người mình. Tôi là tôi, và tôi có quyền tự tin”, Kayla từng chia sẻ.

Một thập kỷ trôi qua kể từ những ngày sinh viên, Kayla Simmons vẫn giữ được sự chú ý nhờ ngoại hình, và trở thành hình ảnh tiêu biểu của thế hệ VĐV hiện đại, dám sống thật, dám lựa chọn con đường riêng và truyền cảm hứng về sự tự tin, độc lập trong kỷ nguyên mạng xã hội.