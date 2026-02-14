Aston Villa nguy cơ nhận án phạt nặng từ UEFA, MU & các ông lớn chờ hưởng lợi

Aston Villa nguy cơ nhận án phạt nặng từ UEFA

Aston Villa được cho là tiếp tục “dính đòn” từ UEFA vì vi phạm quy định tài chính năm thứ hai liên tiếp. Theo The Times, Villa nhiều khả năng đã vượt quy tắc chi phí đội hình tại UEFA Europa League.

Thi đấu thăng hoa nhưng Aston Villa đối diện án phạt nặng

Theo đó, tổng chi cho lương cầu thủ, phí chuyển nhượng và hoa hồng đại diện không được vượt quá 70% doanh thu. Nếu con số này bị vượt trần, đội chủ sân Villa Park có thể phải chịu mức phạt tiền đáng kể, nặng hơn nữa có thể bị loại khỏi các giải đấu thuộc UEFA.

Mùa hè năm ngoái, Aston Villa từng bị phạt khoảng 5,2 triệu bảng vì không tuân thủ ngưỡng 80% của UEFA Champions League trong năm 2024. Khi UEFA hạ chuẩn xuống thêm 10% cho mùa giải năm nay, CLB được cho là gặp khó trong việc đáp ứng yêu cầu mới.

Aston Villa nỗ lực “chạy án”

Aston Villa hiện không bị xem là vi phạm thỏa thuận dàn xếp đã ký với UEFA năm ngoái liên quan đến một quy định khác về thu nhập và thua lỗ tài chính. Gói dàn xếp đó bao gồm khoản phạt 4,3 triệu bảng, cùng các hạn chế chuyển nhượng và chỉ tiêu kiểm soát thua lỗ trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu phá vỡ thỏa thuận này, hệ quả có thể rất nghiêm trọng. Về lý thuyết, Aston Villa hoàn toàn có nguy cơ bị loại khỏi các cúp châu Âu, bất kể suất dự cúp có được giành qua giải quốc nội hay thành tích mùa trước.

Nguồn tin nội bộ thừa nhận doanh thu của Aston Villa sụt giảm đáng kể khi chuyển từ Champions League mùa trước sang Europa League mùa này. Dẫu vậy, CLB vẫn tuân thủ quy định Lợi nhuận & Bền vững (PSR) của Premier League, một phần nhờ việc ghi nhận thương vụ bán đội nữ trị giá 55 triệu bảng cho công ty mẹ như doanh thu hợp lệ.

Các đội bóng khác như MU cũng đang theo dõi vụ việc của Aston Villa

Các ông lớn chờ hưởng lợi

Trên sân cỏ, Aston Villa vẫn đang thăng hoa tại Europa League. Dưới tay HLV Unai Emery, đội bóng thắng 7/8 trận vòng phân hạng và đứng nhì bảng với 21 điểm, bằng điểm đội đầu bảng Lyon nhưng kém hiệu số bàn thắng - bại. Cuối tuần này, Villa trở lại đấu trường quốc nội khi tiếp Newcastle United ở vòng 4 FA Cup.

Các ông lớn bóng đá Anh khác đang theo dõi sát sao vụ việc này. Nếu Aston Villa bị phạt, thậm chí bị loại khỏi các giải đấu của UEFA, thì đó sẽ là cơ hội bằng vàng cho các đội bóng phía sau.

Bởi lẽ, đoàn quân của HLV Emery hiện đang xếp thứ ba tại giải Ngoại hạng Anh, có 50 điểm sau 26 trận. Phía sau họ là MU (45 điểm), Chelsea (44 điểm) và Liverpool (42 điểm). Cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới của các đội bóng Anh đang diễn ra cực kỳ nóng bỏng.