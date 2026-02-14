Tiền đạo Thanh Nhàn U23 Việt Nam tiết lộ kế hoạch đặc biệt bên vợ xinh đẹp

Thanh Nhàn lập gia đình năm 2024 và có con gái đầu lòng gần 1 tuổi

Nhắc đến Thanh Nhàn (sinh năm 2003), người hâm mộ lập tức nhớ tới pha lập công quyết định trong trận chung kết SEA Games 33 giữa tuyển U22 Việt Nam và Thái Lan. Ở thời khắc căng thẳng nhất, anh ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, mang về tấm huy chương Vàng quý giá. Khoảnh khắc ấy không chỉ khẳng định bản lĩnh của một tiền đạo trẻ mà còn đưa anh trở thành “người hùng SEA Games” trong lòng người hâm mộ.

Bàn thắng để đời và khoảnh khắc không thể quên

Thanh Nhàn được mệnh danh "người hùng Sea Games" khi giúp U22 Việt Nam thắng 3-2 tại trận chung kết gặp Thái Lan

23 tuổi, Thanh Nhàn là một trong những gương mặt trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam. Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ bài bản, anh sớm ghi dấu ấn tại các giải U19 và U23 nhờ tốc độ bứt phá, khả năng chọn vị trí thông minh cùng sự điềm tĩnh trong những pha dứt điểm quyết định.

Từng khoác áo U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục, tiền đạo trẻ tích lũy thêm nhiều trải nghiệm quý giá từ các trận cầu đỉnh cao. Trong mắt giới chuyên môn, anh là mẫu cầu thủ hiện đại: di chuyển rộng, tích cực pressing, hỗ trợ phòng ngự tốt và luôn biết cách tạo ra sự khác biệt ở thời điểm then chốt.

Tại buổi giao lưu với người hâm mộ ở Hà Nội mới đây, khi được hỏi về bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, Thanh Nhàn tự hào khi nhắc đến pha lập công vào lưới Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33, bàn thắng góp phần mang về tấm huy chương vàng quý giá cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Thanh Nhàn được người hâm mộ chào đón khi xuất hiện tại buổi giao lưu với khán giả ở Hà Nội

Tiếp đó, khi một khán giả hài hước nhắc lại khoảnh khắc anh hét lớn trên sân, khiến bình luận viên cho rằng, anh đang “nói tiếng Đan Mạch”. Tiền đạo trẻ bật cười chia sẻ: “Lúc đó tôi chỉ nói: Đội mình vô địch!”. Câu trả lời duyên dáng của Thanh Nhàn khiến đông đảo người hâm mộ vỗ tay thích thú.

Dù đã quen với áp lực thi đấu trên sân cỏ, Thanh Nhàn thừa nhận việc lần đầu xuất hiện trước đông đảo người hâm mộ trong trang phục lịch lãm lại khiến anh hồi hộp hơn nhiều so với trang phục quần đùi áo số khi ra sân.

“Lần đầu được giao lưu trước đông đảo khán giả như vậy là một trải nghiệm hoàn toàn mới nên tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Tuy nhiên, tôi thật sự hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm và sự yêu mến từ mọi người”, anh bày tỏ.

Hậu phương vững chắc và kế hoạch sum họp năm tới

Phía sau ánh hào quang sân cỏ, Thanh Nhàn là người đàn ông của gia đình. Nam cầu thủ 23 tuổi đã lập gia đình cùng người mẫu Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng quê Tây Ninh) năm 2024 và có con gái đầu lòng vào đầu năm 2025.

Thanh Nhàn và Ngọc Lan kết hôn được 2 năm và đã có một cô con gái đầu lòng

Trước khi chính thức về chung một nhà, Thanh Nhàn và vợ đã trải qua ba năm yêu nhau. Sau khi kết hôn, Thanh Nhàn chuyển ra Bắc để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá, trong khi vợ anh ở lại Tây Ninh để thuận tiện cho công việc kinh doanh. Đầu năm 2025, con gái đầu lòng của anh chào đời. Tuy nhiên, do lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Thanh Nhàn chỉ có thể về thăm con khi bé đã được hai tuần tuổi.

Suốt thời gian qua, nam tiền đạo phải sống xa gia đình, tranh thủ quãng nghỉ ngắn ngủi để về thăm nhà. Vì vậy, anh ấp ủ kế hoạch năm tới sẽ đón vợ và con gái ra Hà Nội sinh sống để gia đình được sum họp. “Tôi muốn vợ con ở gần để mình yên tâm thi đấu. Có vợ làm hậu phương sẽ là động lực rất lớn”, Thanh Nhàn cho hay.

Chia sẻ với chúng tôi, Thanh Nhàn cho biết, anh được nghỉ Tết từ 26 tháng Chạp và quay trở lại đội tuyển vào ngày mùng 4 Tết. Nam tiền đạo cũng đã chuẩn bị nhiều món quà cho người thân, đặc biệt là một chiếc áo xinh xắn dành cho con gái.

Vợ Thanh Nhàn là người mẫu nổi tiếng, hiện đang kinh doanh tại Tây Ninh

Ở phương diện chuyên môn, Thanh Nhàn đặt mục tiêu lấy lại phong độ cao nhất khi bước vào mùa giải V.League mới. Sau những chiến dịch cùng đội tuyển, anh hiểu rằng thử thách phía trước còn rất nhiều. “Tôi sẽ tập trung tối đa cho câu lạc bộ, cố gắng thi đấu thật tốt để tiếp tục được trao cơ hội ở đội tuyển”, anh khẳng định.