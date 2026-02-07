Nữ minh tinh xinh đẹp kể "chuyện 3 người" với nam võ sĩ đào hoa David Haye

Ánh đèn sàn đấu từng tôn vinh David Haye như ngôi sao sức mạnh của quyền anh hạng nặng. Nhưng phía sau những cú đấm knock-out và biệt danh “The Hayemaker” (cú đấm sấm sét), đời sống tình cảm của cựu võ sĩ người Anh cũng dữ dội và nhiều va chạm không kém.

Người đẹp Helen Flanagan lên tiếng về tin đồn "chuyện 3 người" với võ sĩ David Haye

Lần này, câu chuyện hậu trường ấy được hé lộ từ chính lời kể đầy nước mắt của nữ diễn viên Helen Flanagan, người từng bước vào mối quan hệ mập mờ khiến dư luận dậy sóng.

Khi một “cuộc vui” hóa thành mối tình thật

Flanagan, cựu minh tinh của Coronation Street, thừa nhận cô đã phải lòng David Haye trong mối quan hệ ngắn ngủi kéo dài suốt năm 2023. Điều bắt đầu như một “fling” (quan hệ thoáng qua) dần biến thành cảm xúc sâu sắc, nhất là trong giai đoạn Helen vừa chia tay cầu thủ Scott Sinclair và rơi vào trạng thái cô đơn kéo dài.

Trong tự truyện "Head and Heart" và các cuộc phỏng vấn gần đây, Helen không giấu nổi sự tổn thương khi nhắc lại quãng thời gian này. Cô bật khóc khi kể về việc mua vòng tay Cartier Trinity cho Haye, mang tới tận khách sạn, chi tiết nhỏ nhưng phản ánh mong muốn rất lớn, được yêu một cách trọn vẹn. “Tôi làm vậy vì tôi muốn anh ấy yêu tôi đúng nghĩa”, Helen thừa nhận.

Dù David Haye khi đó đang duy trì mối quan hệ mở với bạn gái lâu năm Sian Osborne, Helen khẳng định cảm xúc của mình không hề hời hợt. “Tôi không có ý định yêu, nhưng rồi tôi đã yêu. Chúng tôi như lửa gặp lửa”, cô nói, gọi đó là một phần ký ức vừa mãnh liệt vừa u tối trong đời.

Lời phủ nhận “chuyện 3 người” và mặt tối sau hào quang võ sĩ

Tin đồn Helen là một phần của “throuple” (mối quan hệ tay ba) với David Haye và Sian Osborne từng bủa vây truyền thông Anh. Tuy nhiên, nữ diễn viên kiên quyết bác bỏ. Theo cô, những buổi tối chỉ có một mình David, không hề tồn tại kịch bản ba người như lời đồn đoán.

Điều khiến Helen day dứt hơn cả là cảm giác tội lỗi. Cô thừa nhận mình không thoải mái khi biết David có bạn gái, càng không thể chấp nhận việc chia sẻ người đàn ông mình yêu. “Tôi là người bình thường, tôi không muốn làm tổn thương ai”, Helen nói, đồng thời mô tả mối quan hệ ấy là “toxic” (độc hại) và để lại nhiều vết xước tâm lý.

Về phía Haye, câu chuyện thêm một lần khắc họa hình ảnh quen thuộc của cựu võ sĩ đào hoa, mạnh mẽ trên sàn đấu nhưng phức tạp trong đời sống cá nhân. Mối quan hệ mở, sự nhập nhằng cảm xúc và sức hút cá nhân đã kéo theo những hệ lụy, không chỉ cho người trong cuộc mà cả những người bước vào thế giới của anh.

Khép lại, Flanagan cho biết cô đã học cách yêu bản thân hơn sau biến cố. Còn với David Haye, “chuyện 3 người” dù bị phủ nhận vẫn trở thành một lát cắt hậu trường đặc biệt, nơi quyền anh không còn là trung tâm, mà là những cảm xúc mong manh phía sau hào quang của một nhà vô địch.