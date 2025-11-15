"Nam vương" boxing thách Hiếu "khổng lồ" một tay nâng tạ 150kg, lấy 100 triệu đồng

🔥 Dùng một tay nâng tạ 150kg lấy 100 triệu đồng

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam võ sĩ nổi tiếng Trương Đình Hoàng đã đăng tải một video về việc gặp gỡ, thách thức cựu đô vật lừng danh Hà Văn Hiếu dùng một tay nâng tạ có trọng lượng 150kg. Nếu làm được, Hiếu “khổng lồ” sẽ nhận số tiền thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Trương Đình Hoàng có màn thách thức thú vị với Hiếu "khổng lồ"

Trước đó, Hiếu “khổng lồ” đã làm tất cả mọi người phải trầm trồ khi dễ dàng nâng mức tạ 100kg. Tuy nhiên ở mức tạ 150kg, cựu đô vật từng 15 lần vô địch quốc gia và 4 lần giành huy chương vàng (HCV) SEA Games chia sẻ đây là mức tạ không hề đơn giản dù là với VĐV chuyên nghiệp.

Đáp lại, Trương Đình Hoàng cho biết sẽ dành một ngày cho cựu đô vật chuẩn bị, nghiên cứu và thử thách sẽ được thực hiện vào sáng ngày 16/11. Màn thách thức này nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm. Người hâm mộ đang chờ đợi liệu Hà Văn Hiếu có thể thành công mang về cho mình số tiền thưởng lớn này hay không.

👀 Thử thách độc đáo, chưa từng có người làm được

Thử thách một tay nâng tạ lấy tiền thưởng được Trương Đình Hoàng khởi xướng cách đây hơn 1 tháng và đã tổ chức ở một số địa điểm tại thành phố Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk), nhận được sự quan tâm, theo dõi rất lớn từ cộng đồng.

Thử thách có 2 mức tạ là 100kg và 150kg. Ban đầu, người nâng được mức tạ 100kg sẽ nhận 1 triệu đồng còn người nâng được mức 150kg sẽ nhận 20 triệu đồng. Tuy đã có khá nhiều người, trong đó có cả những người không phải vận động viên, người tập thể thao thường xuyên nâng được mức tạ 100kg nhưng đến nay, vẫn chưa có một ai có thể nâng được mức tạ 150kg. Chính điều này, Đình Hoàng và những người tổ chức đã nâng dần số tiền thưởng lên mức 100 triệu đồng.

“Mức tạ 150kg có thể nói là khó gấp 10 lần so với mức 100kg. Để làm được, đòi hỏi nhiều yếu tố như lực tay, bàn tay, chân, lưng khỏe, lực nắm và một số kỹ thuật khác. Qua thử thách này, chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần thể thao, luyện tập sức khỏe tốt. Mọi người khi xem người khác nâng được sẽ nhìn lại bản thân mình, qua đó cố gắng tập thể thao để cũng có một sức khỏe tốt như vậy”, Đình Hoàng cho biết.

🗣️ Dự đoán màn thực hiện thử thách của Hiếu “khổng lồ” ra sao?

“Anh Hiếu có bàn tay to, lực nắm khỏe. Sức mạnh của một đô vật là điều không cần bàn cãi. Điều này được chứng minh khi anh ấy nâng mức 100kg rất dễ dàng. Tuy nhiên, mức tạ 150kg là thử thách lớn với tất cả mọi người. Tôi nghĩ anh Hiếu sẽ có 70-80% khả năng thành công còn chắc chắn 100% là không thể”, Đình Hoàng nhận xét.

Cựu võ sĩ lừng danh cũng bật mí sẽ mang thử thách thú vị này đến TP.HCM vào tháng 12 năm nay để cộng đồng yêu thể thao tại TP.HCM được thử sức.

🎯 Trương Đình Hoàng và Hiếu “khổng lồ” là ai?

Trương Đình Hoàng là một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp Việt Nam, nổi tiếng với biệt danh "Nam vương boxing". Anh là người đầu tiên trong lịch sử boxing Việt Nam đoạt cả hai đai vô địch WBA Đông Á và WBA châu Á.

Anh đã từng 14 lần vô địch quốc gia hạng cân 75kg và giành HCV SEA Games 2015. Vào đầu năm 2024, anh đã tuyên bố giải nghệ thi đấu đỉnh cao sau 20 năm gắn bó với võ thuật. Hiện anh là một HLV võ thuật tại phòng tập của chính mình ở Đắk Lắk.

Hiếu “khổng lồ” là biệt danh của Hà Văn Hiếu, một đô vật lừng danh của Việt Nam với 15 lần vô địch quốc gia và 4 lần giành HCV SEA Games. Nam đô vật sinh năm 1985 cao đến 1m92 và nặng khoảng 130kg. Sau khi giải nghệ vào năm 2022, anh hiện đang làm HLV và trọng tài võ thuật.