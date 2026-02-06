Ra mắt hệ thống giải thưởng Vietnam Pickleball Awards 2025

🎉 Vietnam Pickleball Awards 2025 chính thức ra mắt

Trong ngày 5/2 vừa qua tại TP.HCM, Vietnam Pickleball Awards (VPA) 2025 chính thức được giới thiệu đến công chúng. Sự kiện được Pickleball World Community (PWC) phối hợp cùng Vinama JSC phối hợp tổ chức nhằm hướng tới việc ghi nhận các cá nhân, tập thể và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của pickleball Việt Nam trong một năm.

Hội đồng ban giám khảo là những người có chuyên môn cao tại Việt Nam và quốc tế

VPA 2025 được xây dựng với mục tiêu trở thành giải thưởng thường niên mang tính minh bạch và chuyên môn, ghi nhận đóng góp thực chất cho sự phát triển của pickleball Việt Nam.

Với thông điệp: "Một năm cống hiến - Một lần vinh danh", VPA hướng đến tôn vinh toàn diện hệ sinh thái của môn pickleball với tổng cộng 18 hạng mục, trong đó có những hạng mục mang tính đậm tính chuyên môn như nam VĐV xuất sắc nhất, nữ VĐV xuất sắc nhất, đôi VĐV nam xuất sắc nhất, đôi VĐV nữ xuất sắc nhất, đôi VĐV nam - nữ xuất sắc nhất, VĐV trẻ nam (U.18), VĐV trẻ nữ triển vọng (U.18), nam VĐV trên 40 tuổi xuất sắc nhất, nữ VĐV trên 40 tuổi xuất sắc nhất, CLB hoạt động nổi bật…

✨ Chính thức mở cổng bình chọn, 50% được quyết định từ cộng đồng

Cũng trong buổi lễ ra mắt, Ban tổ chức công bố mở cổng nhận đề cử cho các hạng mục. Thời gian gửi đề cử từ ngày 5/2 đến 1/3/2026, các đề cử chính thức được mở cổng bình chọn từ ngày 7 đến 20/3. Đêm gala trao giải thưởng Vietnam Pickleball Awards 2025 diễn ra vào ngày 23/3 tại TP.HCM.

Ông Đoàn Ngọc Minh (thứ 2 từ phải qua), VĐV Sophia Phương Anh có mặt trong buổi ra mắt

Đặc biệt, kết quả chung cuộc của VPA được xác định dựa trên tổng điểm từ bình chọn cộng đồng (50%), Hội đồng Ban Giám khảo (30%) và Hội đồng Chuyên môn (20%).

Ông Đoàn Ngọc Minh, Trưởng Ban tổ chức Vietnam Pickleball Awards 2025, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là một lễ trao giải mà sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa pickleball, góp phần xây dựng một hệ sinh thái thể thao phong trào phát triển bền vững, minh bạch và đại chúng".

“Những hoạt động, ý tưởng tổ chức sự kiện pickleball hiện nay đều nhờ và sự liên kết của các tổ chức. Như giải thưởng lần này có sự liên kết bảo trợ của Hiệp hội Pickleball toàn cầu khu vực châu Á (UPA) và Liên đoàn Tennis Pickleball TP.HCM (HTPF)”, ông Minh cho biết.

📜 Điều lệ cụ thể của các hạng mục bầu chọn Vietnam Pickleball Awards 2025:

Toàn bộ các hạng mục thuộc VPA 2025 chỉ áp dụng cho các cá nhân, tập thể và đơn vị có quốc tịch Việt Nam, đồng thời đang hoạt động chính thức tại Việt Nam trong năm xét giải.

Điều kiện bắt buộc bao gồm:

Vận động viên pickleball: Phải có quốc tịch Việt Nam và tham gia thi đấu, tập luyện hoặc hoạt động chuyên môn chính thức tại Việt Nam.

Lộ trình của Vietnam Pickleball Awards 2025

Câu lạc bộ, đội nhóm, cộng đồng: Phải được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Giải đấu, cụm sân, đơn vị tổ chức: Phải được tổ chức, vận hành và đăng cai tại Việt Nam.

Nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, người nổi tiếng: Phải có quốc tịch Việt Nam và tham gia các hoạt động pickleball chính thức tại Việt Nam.

Thương hiệu, doanh nghiệp: Phải đăng ký pháp lý tại Việt Nam và có hoạt động đồng hành pickleball diễn ra tại Việt Nam.