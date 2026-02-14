MU dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ McTominay, chờ màn tái hợp chấn động

MU dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ McTominay

Theo các nguồn tin từ Italia, MU đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Scott McTominay, trong bối cảnh tiền vệ 29 tuổi được cho là sẵn sàng cân nhắc rời Napoli để trở lại bóng đá Anh vào năm 2026.

McTominay rời MU để gia nhập Napoli vào mùa hè 2024 với mức phí 32 triệu bảng. Ngay trong mùa giải đầu tiên, anh cùng đội bóng miền Nam Italia giành chức vô địch Serie A và được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất giải", đồng thời nhận đề cử Quả bóng vàng.

MU sẵn sàng chào đón McTominay trở lại

Mùa này, McTominay tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với số bàn thắng đã chạm mốc hai con số. Hợp đồng của anh với Napoli còn thời hạn đến năm 2028, song sự quan tâm từ các CLB lớn được dự báo sẽ gia tăng khi thị trường chuyển nhượng mở cửa.

Napoli thừa nhận lo mất McTominay

Giám đốc phát triển kinh doanh toàn cầu của Napoli, Leonardo Giammarioli, chia sẻ với talkSPORT về nguy cơ mất ngôi sao: “Vâng, tất nhiên tôi lo lắng. Nhưng cuối cùng, đặc biệt với Scott – một chàng trai rất tốt – chúng tôi sẽ vui nếu trong vài năm tới cậu ấy vươn tới đẳng cấp cao hơn. Có thể không phải bây giờ, có thể không phải năm sau, nhưng cậu ấy xứng đáng.

“Hãy nhìn Stuttgart, họ muốn giữ Nick Woltemade, nhưng khi một lời đề nghị hấp dẫn xuất hiện, bạn không thể làm được nhiều nếu cầu thủ muốn ra đi và tiền bạc đóng vai trò quan trọng. Điều đó rất khó với các đội bóng Italia; Serie A đang tiếp tục mất nguồn thu".

Khả năng tái hợp MU

Trang Tuttomercatoweb cho biết, McTominay đang cân nhắc khả năng trở lại Ngoại hạng Anh vào năm 2026: “Những người hiểu rõ anh cho biết anh hạnh phúc tại Naples và hài lòng với Napoli. Nhưng anh cũng mơ ước sớm hay muộn sẽ trở lại Premier League. Trong số nhiều đội bóng được cho là sẵn sàng chào đón anh trở lại Anh, bạn có biết ai đang dẫn đầu không? MU".

McTominay trưởng thành từ học viện trẻ MU và có 255 lần ra sân cho đội 1 trước khi rời đi. Vì vậy, "Quỷ đỏ" được cho là vẫn mơ về kịch bản đưa McTominay trở lại.

Hiện tại, đội bóng đang tìm kiếm nhân sự cho tuyến giữa khi chuẩn bị chia tay Casemiro cuối mùa giải, chưa kể tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes cũng bị đặt dấu hỏi.

Đội chủ sân Old Trafford đã được liên hệ với Elliott Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace). Tuy nhiên, nếu cánh cửa chuyển nhượng tại Napoli mở ra, cái tên McTominay có thể vươn lên vị trí hàng đầu trong danh sách mục tiêu của họ.