Bộ ảnh đón Tết gây sốt cộng đồng mạng của hotgirl bóng chuyền Kiều Vy

Trên trang cá nhân, Libero Hà Kiều Vy đăng tải bộ ảnh đầy cá tính, với phong cách chưa từng thể hiện trước đây.

Vốn nổi tiếng là một cô gái dịu dàng, bộ ảnh mới của Kiều Vy khiến người hâm mộ bất ngờ.

Cô náng phá cách với gu ăn mặc rất thời trang, hiện đại và trẻ trung.

Hình ảnh này ít ai nghĩ Kiều Vy là một VĐV bóng chuyền.

Chơi ở vị trí libero cho CLB Ngân hàng Công Thương và tuyển U21 quốc gia, Hà Kiều Vy sở hữu kỹ năng phòng thủ ấn tượng cùng phản xạ nhanh nhạy.

Cô ghi dấu ấn trong màu áo U21 Việt Nam tại VTV Cup 2025, sau đó tiếp tục thi đấu nổi bật tại giải U21 thế giới.

Hà Kiều Vy được đánh giá là một trong những Libero trẻ triển vọng nhất bóng chuyền Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Ở ngoài đời, VĐV 20 tuổi thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ đẹp trong sáng, nữ tính.

VĐV sinh năm 2006 là một trong những hotgirl bóng chuyền mới của Việt Nam.

Kiều Vy rộn ràng đón Tết Bính Ngọ 2026 trước khi trở lại tập luyện cùng CLB Ngân hàng Công thương hướng tới giải bóng chuyền VĐQG.

Ảnh: FBNV