Võ sĩ qua đời ở trận tranh đai thế giới, huyền thoại boxing ám ảnh vì giấc mơ kinh hoàng

Năm 1947, làng quyền Anh thế giới rúng động khi huyền thoại Sugar Ray Robinson cố gắng rút khỏi trận tranh đai thế giới vì một giấc mơ đáng sợ, nơi ông thấy mình hạ gục đối thủ Jimmy Doyle, người sau đó không bao giờ tỉnh lại. Bi kịch ấy cuối cùng đã trở thành sự thật.

Robinson (bên trái) muốn rút lui nhưng rồi lại chiến đấu và điều tồi tệ đã xảy ra với đối thủ

🥊 Giấc mơ định mệnh trước ngày thượng đài

Trước trận bảo vệ đai vô địch hạng bán trung thế giới, Robinson thức dậy giữa đêm trong trạng thái hoảng loạn, mồ hôi lạnh toát. Ông mơ thấy mình tung cú đấm khiến Doyle ngã gục và không bao giờ đứng dậy nữa.

“Tôi hét lên trong mơ: Jimmy, đứng dậy đi, đứng dậy đi! Rồi chính tiếng hét đó làm tôi tỉnh giấc. Cảnh Doyle nằm bất động trên sàn đấu thật đến mức khiến tôi run rẩy”, Robinson kể lại. Sáng hôm sau, ông cảm thấy bất an tột độ và quyết định hủy trận đấu.

🙏 Được thuyết phục rằng "chỉ là giấc mơ"

Ban tổ chức, người quản lý và cả một linh mục được mời đến trấn an Robinson. Họ khuyên rằng đó chỉ là điềm báo vô căn cứ. Cuối cùng, võ sĩ người Mỹ đồng ý thượng đài.

Trận đấu diễn ra và ở hiệp thứ tám, cú móc trái chí mạng của Robinson khiến Doyle ngã vật xuống sàn. Cú ngã khiến đầu Doyle đập mạnh xuống sàn đấu, anh bất tỉnh và qua đời vài giờ sau vì chấn thương não.

Jimmy Doyle trở thành võ sĩ đầu tiên trong lịch sử chết trong trận tranh đai thế giới.

💔 Ám ảnh không dứt của nhà vô địch

Robinson hoàn toàn suy sụp. Anh tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ muốn trận đấu đó diễn ra".

Dù được tuyên bố vô tội sau khi điều tra cho thấy Doyle từng nhiều lần bị chấn động não trước đó, Robinson vẫn bị ám ảnh suốt phần đời còn lại. Anh hiến toàn bộ tiền thưởng các trận sau để mua một căn nhà tặng mẹ của Doyle.

⚠️ Những bi kịch vẫn tiếp diễn trong boxing hiện đại

Cái chết của Doyle năm 1947 là lời nhắc nhở cay đắng về nguy hiểm tiềm ẩn của boxing, môn thể thao ranh giới giữa vinh quang và bi kịch.

Gần đây, võ sĩ Gabriel Olanrewagu qua đời sau khi ngã gục trong một trận đấu ở Ghana (tháng 3/2025). Tại Nhật Bản, hai võ sĩ Shigetoshi Kotari và Hiromasa Urakawa cũng mất mạng chỉ cách nhau vài ngày vì chấn thương trong cùng một sự kiện tại Tokyo.

Liên đoàn Quyền Anh Thế giới (WBO) ra thông báo bày tỏ niềm tiếc thương, nhưng không thể làm vơi đi nỗi buồn thân nhân những võ sĩ qua đời.