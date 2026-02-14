Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tottenham bất ngờ nhắm Carrick, MU “quay xe” tính trao hợp đồng chính thức

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham Manchester United

Tương lai của HLV Michael Carrick đang có những diễn biến hết sức bất ngờ. Theo tiết lộ từ báo chí Anh, “Quỷ đỏ” có thể trao hợp đồng dài hạn cho vị HLV tạm quyền.

   

Carrick thăng hoa, Man United cân nhắc giữ ghế lâu dài

Manchester United đang đứng trước bài toán lớn trong kế hoạch bổ nhiệm HLV trưởng. Michael Carrick tạo ấn tượng mạnh kể từ khi được đôn lên nắm đội theo diện tạm quyền hồi tháng 1.

HLV Carrick tạo được dấu ấn tại Old Trafford

HLV Carrick tạo được dấu ấn tại Old Trafford

Tại Old Trafford, Carrick giúp “Quỷ đỏ” duy trì mạch bất bại với các chiến thắng thuyết phục trước Manchester City, Arsenal, Fulham và Tottenham, cùng trận hòa 1-1 với West Ham United. Phong độ “bay cao” là lý do để nội bộ Man United cân nhắc trao hợp đồng dài hạn cho cựu tiền vệ 44 tuổi vào mùa hè.

Tottenham bất ngờ vào cuộc, lôi kéo Carrick

Tuy nhiên, Man United có thể vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Tottenham. Đội bóng Bắc London vừa chấm dứt hợp đồng với Thomas Frank sau chuỗi 8 trận không thắng tại Premier League, rơi xuống vị trí thứ 16 và đối mặt nguy cơ trụ hạng.

HLV Igor Tudor đã được bổ nhiệm, dẫn dắt Tottenham theo diện tạm quyền đến hết mùa. Tuy nhiên, khả năng cựu thuyền trưởng Juventus được bổ nhiệm chính thức là không cao. TEAMtalk cho hay “Spurs” cân nhắc nghiêm túc phương án chiêu mộ Carrick, thậm chí từng xem xét “đánh cược” với ông trước khi bổ nhiệm Frank.

Vừa bổ nhiệm HLV tạm quyền Tudor, Tottenham đã nhắm đến Carrick

Vừa bổ nhiệm HLV tạm quyền Tudor, Tottenham đã nhắm đến Carrick

Cuộc đua ghế nóng ở Old Trafford

Song song đó, ghế nóng tại Old Trafford được cho là thu hút nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm như Oliver Glasner, Gareth Southgate, Luis Enrique và Andoni Iraola.

Ở chiều ngược lại, Man United cũng đón “tin sét đánh” khi Thomas Tuchel quyết định tiếp tục gắn bó với ĐT Anh thêm hai năm, còn Carlo Ancelotti chuẩn bị ký hợp đồng bốn năm với ĐT Brazil. Roberto De Zerbi cũng được liên hệ với Tottenham sau khi rời Marseille.

Trong lúc đó, Carrick vẫn tập trung tối đa cho mục tiêu kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể cùng Man United. “Quỷ đỏ” hiện xếp thứ tư tại Premier League và đứng trước cơ hội thực tế giành vé dự UEFA Champions League mùa 2026/27. Trận đấu kế tiếp của Man United là chuyến làm khách trên sân Hill Dickinson Stadium gặp Everton vào ngày 23/2.

8

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

14/02/2026 07:37 AM (GMT+7)
