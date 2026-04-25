Mỹ nhân tennis khoe ảnh "không mặc gì", mừng ngày ly hôn chồng thứ hai

Trong làng quần vợt thế giới, Ashley Harkleroad từng là cái tên gây chú ý với những lựa chọn táo bạo ngoài sân đấu. Mới đây, cựu tay vợt người Mỹ tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi chia sẻ loạt hình ảnh mang thông điệp “tự do” sau khi chính thức ly hôn người chồng thứ hai.

Hành trình hôn nhân khép lại sau hơn 16 năm

Theo các nguồn tin quốc tế, Harkleroad (40 tuổi) và người chồng thứ hai, HLV Chuck Adams đã hoàn tất thủ tục ly hôn trong tháng 4/2026, với lý do “không thể hòa giải”. Cặp đôi kết hôn từ năm 2009, có với nhau hai con và gắn bó hơn 16 năm, bất chấp khoảng cách tuổi tác 14 năm.

Trước đó, Harkleroad cũng từng kết hôn với tay vợt Alex Bogomolov Jr khi mới 19 tuổi, dấu mốc cho thấy phần lớn cuộc đời cô gắn liền với các mối quan hệ trong làng tennis.

Chia sẻ với truyền thông, Harkleroad thẳng thắn nói về bước ngoặt cuộc đời, cô muốn “sống theo cách của riêng mình” sau nhiều năm “lắng nghe và tuân theo người khác”, từ gia đình cho đến huấn luyện viên, cũng chính là người chồng cũ.

“Tự do” theo cách rất riêng

Ngay sau khi thông tin ly hôn được công bố, Harkleroad đăng tải loạt hình ảnh cá nhân mang phong cách gợi cảm, kèm thông điệp ngắn gọn: “Freedom” (Tự do). Những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, tiếp tục khẳng định hình ảnh cá tính và không ngại phá vỡ chuẩn mực của cô.

Thực tế, đây không phải lần đầu Harkleroad gây tranh cãi. Năm 2008, cô từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí phái mạnh, trở thành tay vợt chuyên nghiệp đầu tiên thực hiện bộ ảnh cho tạp chí này khi vẫn còn thi đấu.

Khi đó, cô chia sẻ rằng quyết định này xuất phát từ sự tự tin vào cơ thể và mong muốn thể hiện hình ảnh khỏe khoắn của một nữ vận động viên: “Tôi tự hào về cơ thể mình. Đó là cách tôi đại diện cho vẻ đẹp của thể thao nữ”.

Sự nghiệp tennis: Không quá rực rỡ nhưng đủ dấu ấn

Trên sân đấu, Ashley Harkleroad không thuộc nhóm siêu sao hàng đầu, nhưng vẫn để lại dấu ấn nhất định, từng đạt hạng 39 WTA, vào vòng 3 Grand Slam (Roland Garros 2003, Australian Open 2007).

Dù chưa từng tiến sâu ở các giải lớn, cô vẫn được nhớ đến như một trong những tay vợt có cá tính mạnh và khác biệt nhất thế hệ mình.

Sau khi giải nghệ, Harkleroad duy trì sức hút trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân, thời trang và quan điểm sống, thay vì chỉ gắn bó với hình ảnh thể thao.

Việc ly hôn lần này, theo nhiều chuyên gia, là bước chuyển quan trọng trong hành trình tìm kiếm, làm mới bản thân của cựu tay vợt.

Những hình ảnh đẹp về Ashley