Nóng MU "trói chân" Mainoo đến năm 2031, tăng lương gấp 4 lần

MU “trói chân” Mainoo

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin, Mainoo đã đồng ý các điều khoản trong bản hợp đồng mới với MU. Sản phẩm ưu tú của học viện MU sẽ gia hạn đến tháng 6/2031. Dự kiến, thỏa thuận sẽ được công bố trước khi mùa giải khép lại, thậm chí Mainoo có thể đặt bút ký ngay trong tuần này.

Thỏa thuận này được xem là thắng lợi lớn cho “Quỷ đỏ”, trong bối cảnh từng xuất hiện nguy cơ mất tiền vệ trẻ người Anh giữa giai đoạn bất ổn về chuyên môn. Cầu thủ 21 tuổi từng cân nhắc rời Old Trafford vào mùa hè năm ngoái cũng như kỳ chuyển nhượng tháng 1, sau khi không còn được trọng dụng dưới thời HLV Ruben Amorim.

Tuy nhiên, kể từ khi HLV Michael Carrick tiếp quản, Mainoo đã trở lại mạnh mẽ và trở thành mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa. Với phong độ hiện tại, Mainoo cũng được kỳ vọng sẽ góp mặt cùng ĐT Anh tại World Cup 2026 vào mùa hè này.

Mức lương tăng “khủng”

Các điều khoản tài chính trong thỏa thuận mới cho thấy rõ vị thế ngày càng quan trọng của Mainoo tại MU. Theo đó, tiền vệ trẻ người Anh sẽ được tăng lương gấp 4 lần, từ mức khoảng 25.000 bảng/tuần lên 120.000 bảng/tuần. Chưa dừng lại ở đó, thu nhập của Mainoo còn có thể tăng thêm đáng kể nhờ các khoản thưởng dựa trên thành tích và những cột mốc cá nhân.

Mức đãi ngộ vượt trội này không chỉ là phần thưởng cho phong độ ấn tượng của Mainoo, mà còn cho thấy quyết tâm của MU trong việc xây dựng đội hình xoay quanh những tài năng trẻ chủ chốt cho tương lai.

Dấu ấn Carrick trong màn “hồi sinh” của Mainoo

Sự xuất hiện của Carrick được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Mainoo tại MU. Chiến lược gia người Anh đã dành nhiều lời khen cho sự tiến bộ cũng như tư duy chiến thuật của cậu học trò trong giai đoạn “Quỷ đỏ” bứt phá vào top 3 Ngoại hạng Anh.

“Tôi nghĩ cậu ấy đã làm rất tốt. Sau quãng thời gian không được thi đấu nhiều, việc trở lại và chơi liên tục để tìm lại nhịp điệu không hề dễ dàng. Nhưng cậu ấy đã làm được điều đó rất nhanh, và mọi thứ đến với cậu ấy theo một cách rất tự nhiên”, Carrick nhận xét về Mainoo.

Fernandes sẽ là cái tên tiếp theo gia hạn?

MU hiện chỉ còn cách tấm vé dự Champions League mùa tới đúng 2 điểm sau chiến thắng mới nhất trước Brentford. Trong hành trình hồi sinh ấn tượng của “Quỷ đỏ” tại Ngoại hạng Anh, Mainoo đóng vai trò then chốt nơi tuyến giữa.

Song song với việc “trói chân” Mainoo, ban lãnh đạo MU cũng đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với đội trưởng Bruno Fernandes, như một phần trong chiến lược xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn ở mùa giải 2026/27.

Fernandes và Mainoo dự kiến sẽ tiếp tục đá chính cuối tuần này, khi MU tiếp đón Liverpool trong trận cầu tâm điểm vòng 35.