Hoa hậu Mỹ Linh khoe dáng nóng bỏng, tự xây sân pickleball vì quá đam mê

Trần Trân Mỹ Linh là cái tên đã đăng quang cuộc thi Miss Celebrity International 2025. Nàng hoa hậu sinh năm 1998 sở hữu chiều cao 1m7 cùng số đo 3 vòng ấn tượng 83-62- 92 cm. Có được sắc vóc này, Mỹ Linh cho biết cô đã có nhiều năm liền gắn bó với bộ môn bơi. Thời gian vừa qua, nàng hậu thường xuyên góp mặt ở các giải đấu pickleball trong nước.

Hoa hậu Mỹ Linh sở hữu nhan sắc và vóc dáng nổi bật

“Tôi đến với pickleball đã được khoảng hơn 1 năm. Ba tôi chính là người đã rủ tôi thử sức với bộ môn mới này kèm theo lời giới thiệu hấp dẫn là môn thể thao dễ chơi, vui và phù hợp với tôi. Ngay lần tiếp xúc đầu tiên, tôi cảm thấy bị chinh phục”, Mỹ Linh.

Hiện tại, người đẹp duy trì việc tập luyện song song giữa pickleball, gym và đi bơi thư giãn vào cuối tuần. Cô cũng đã tham dự một số giải đấu pickleball, trong đó có một lần giành chức vô địch vào năm ngoái.

Từ chỗ yêu thích, Mỹ Linh đã quyết định mở một CLB Pickleball tại quê nhà Đồng Nai, vừa có sân tập luyện, thi đấu giao lưu thoải mái cho bản thân cũng như tạo ra một môi trường chơi pickleball cho gia đình, bạn bè và người đam mê.

Nàng hậu tự mở sân pickleball vì quá đam mê bộ môn mới này

“Tôi thích tập song song giữa gym và pickleball. Bởi lẽ, gym giúp tôi cải thiện thể lực, tăng sức mạnh, đặc biệt là ở phần thân dưới, bộ chân vững chắc hơn trong thi đấu cũng như di chuyển trên sân tốt hơn. Các bài tập bổ trợ cũng giúp cơ thể ổn định hơn, hạn chế chấn thương và tăng độ linh hoạt, dẻo dai khi chơi pickleball trong thời gian dài”.

Ở chiều ngược lại, pickleball là bộ môn có nhịp độ nhanh, đòi hỏi di chuyển liên tục, nên tôi xem mỗi buổi chơi như một buổi cardio hiệu quả. Sự kết hợp giữa gym và pickleball giúp tôi duy trì thể trạng tốt và cân bằng hơn trong việc tập luyện”, Mỹ Linh chia sẻ.

Cô hy vọng bản thân sẽ có thể vô địch nhiều giải đấu hơn trong tương lai

Nàng hậu cho biết bản thân đang tích cực tập luyện các kỹ thuật cũng như chiến thuật trong thi đấu, đặc biệt là xử lý bóng ở khu vực bếp. Cô hy vọng điều này không chỉ hạn chế tối đa chấn thương mà còn giúp cô có cơ hội lên bục nhận giải trong các giải đấu sắp tới

Mỹ Linh cho biết đang lên kế hoạch tổ chức một giải đấu pickleball tại CLB của mình vào giữa năm nay. Nàng hậu bày tỏ mong muốn có thể lan tỏa nhiều giá trị tích cực và đóng góp nhiều hơn trong vai trò Miss Celebrity International của mình cũng như mang đến những giá trị về thể thao đến với cộng đồng.