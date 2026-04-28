Sharapova mặc áo xẻ sâu lấp ló "vòng 1", tuổi 39 vẫn đẹp tựa nữ thần

Dù đã rời xa sân đấu chuyên nghiệp từ năm 2020, Maria Sharapova vẫn biết cách khiến người hâm mộ phải nhắc đến mình bởi sức hút khó cưỡng trong đời sống hậu tennis.

Sharapova gây sốt với trang phục táo bạo mới nhất

Ngôi sao sân đấu chuyển mình thành biểu tượng phong cách

Trong loạt ảnh mới đăng tải trên mạng xã hội, Sharapova xuất hiện với bộ trang phục đen đầy táo bạo. Chiếc áo khoác được thiết kế xẻ sâu, kết hợp cùng nội y bên trong, tạo nên phong cách vừa gợi cảm vừa hiện đại. Không cần tạo dáng cầu kỳ, ánh nhìn sắc lạnh cùng thần thái tự tin của cựu tay vợt số 1 thế giới đã đủ khiến khung hình trở nên nổi bật.

Ở tuổi 39, Sharapova không còn thi đấu, nhưng rõ ràng cô chưa từng rời khỏi “hào quang”. Từ một nhà vô địch Grand Slam, cô đang từng bước định hình hình ảnh mới, một biểu tượng thời trang và phong cách sống.

Sức hút chưa từng giảm sau khi giải nghệ

Sharapova từng giành 5 danh hiệu Grand Slam, trong đó đáng nhớ nhất là chức vô địch Wimbledon Championships năm 2004 khi mới 17 tuổi. Đến năm 2012, cô hoàn tất Career Grand Slam với danh hiệu tại Roland Garros, cột mốc đưa tên tuổi cô vào hàng huyền thoại.

Sau khi giải nghệ, thay vì rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, Sharapova lại mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực thời trang và kinh doanh. Với hơn 4,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện của cô đều nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Loạt ảnh lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ trong thời gian ngắn, người hâm mộ đã để lại hàng loạt bình luận như “nữ thần xinh đẹp”, “quyến rũ tuyệt đối” hay “vẫn đẳng cấp như ngày nào”.

Khi hào quang thể thao hòa cùng phong cách cá nhân

Điểm đặc biệt ở Sharapova không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở cách cô duy trì sức hút lâu dài. Không phô trương quá mức, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có điểm nhấn rõ ràng, từ trang phục, bối cảnh cho đến thần thái.

Cô từng chia sẻ đầy hài hước dưới bài đăng: “Không phải là trang phục tôi mặc khi đưa con đi học”, như một cách thừa nhận sự táo bạo của bộ ảnh. Chính sự tự nhiên ấy khiến hình ảnh của Sharapova trở nên gần gũi hơn, dù vẫn giữ được nét sang trọng vốn có.

Ngắm Sharapova xinh đẹp tuổi 39