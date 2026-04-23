Mỹ nhân bóng chuyền Thái Lan hóa “nàng thơ” với bikini trắng, khoe dáng miễn chê

Giữa những ngày nghỉ hiếm hoi sau mùa giải, Anongporn Promrat, tay đập quen mặt tại Volleyball Thailand League bất ngờ khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi tung bộ ảnh mới trong chuyến du lịch thư giãn tại vùng núi Khao Kho, Phetchabun.

"Nữ thần bóng chuyền” Thái Lan xuất hiện với diện mạo tuyệt đẹp, nhẹ nhàng, trong trẻo và đầy chất thơ. Bộ bikini trắng tối giản, kết hợp cùng khung cảnh thiên nhiên xanh mướt, đã biến cô thành một “nàng thơ” đúng nghĩa, vừa tinh khôi vừa cuốn hút.

Anongporn Promrat xả hơi sau mùa giải căng thẳng tại giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thái Lan

Khi VĐV chuyên nghiệp bước ra khỏi sân đấu

Trên sân, Anongporn là mẫu VĐV giàu năng lượng, thi đấu máu lửa và bền bỉ. Nhưng ngoài đời, cô lại mang đến cảm giác gần gũi với nụ cười tươi và phong cách nữ tính.

Chính sự tương phản này tạo nên sức hút đặc biệt. Những bức ảnh được chia sẻ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ khu vực Đông Nam Á.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với ánh sáng tự nhiên và bối cảnh núi rừng, nữ VĐV sinh năm 1990 vẫn đủ khiến người xem phải dừng lại lâu hơn một nhịp.

Sinh ra tại Phitsanulok (Thái Lan), Anongporn Promrat là cái tên không xa lạ với người yêu bóng chuyền xứ chùa Vàng. Cô bắt đầu sự nghiệp từ khá sớm và từng khoác áo nhiều CLB như: Ayutthaya ATCC, Bangkok Glass, Air Force, Nakhon Ratchasima The Mall VC và Khon Kaen Star VC.

Ở cấp độ đội tuyển, cô từng góp mặt trong nhiều hệ thống tuyển trẻ và sinh viên quốc gia, cũng như tham dự các giải đấu quốc tế như VTV Cup.

Dù không phải ngôi sao đình đám nhất, nhưng sự bền bỉ và hình ảnh tích cực giúp cô duy trì sức hút ổn định trong suốt nhiều năm.

“Nữ hoàng mạng xã hội” mới nổi

Ngoài chuyên môn, Anongporn còn ghi điểm nhờ phong cách thân thiện và khả năng tương tác tốt trên mạng xã hội. Nhờ ngoại hình ưa nhìn cùng hình ảnh sạch, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu lựa chọn.

Từ mỹ phẩm, thời trang đến sản phẩm tiêu dùng, cô đều xuất hiện với phong thái tự nhiên, không gượng ép, yếu tố giúp cô xây dựng lượng người theo dõi ổn định.

Bộ ảnh bikini trắng không đơn thuần là khoảnh khắc “khoe dáng”, nó cho thấy một khía cạnh khác của vận động viên chuyên nghiệp, biết tận hưởng, biết làm mới bản thân và giữ được sự cân bằng giữa thể thao và cuộc sống.

Trong bối cảnh thể thao ngày càng gắn liền với hình ảnh cá nhân, những câu chuyện như của Anongporn Promrat mang tới sức hút rất tự nhiên mà lại thu về hiệu quả tương tác cao.

