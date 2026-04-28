Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Arsenal vừa đá Cúp C1 vừa đua Ngoại hạng Anh, bị cảnh báo như "con dao hai lưỡi"

Dù đang cạnh tranh trên hai mặt trận Ngoại hạng Anh và Champions League, Arsenal vẫn đối mặt nguy cơ lỡ hẹn với cú đúp danh hiệu.

   

Ưu tiên Champions League hay Ngoại hạng Anh?

Arsenal vẫn đang trên con đường chinh phục Champions League mùa này, nhưng hành trình của đội bóng thành London tại đấu trường châu Âu có thể vô tình trao lợi thế cho Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Đó là quan điểm của cựu “Pháo thủ” Matthew Upson, người lo ngại việc Man City bị loại sớm khỏi Champions League sẽ giúp họ dồn toàn lực cho đấu trường quốc nội.

Arsenal đang có cơ hội làm nên mùa giải thành công bậc nhất lịch sử

Hiện tại, thầy trò Mikel Arteta đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 vòng còn lại, hơn đội bóng của Pep Guardiola 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Giữa tuần này, Arsenal sẽ hành quân tới Tây Ban Nha để đá bán kết lượt đi Champions League gặp Atletico Madrid.

Upson, thành viên đội hình Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2001/02, tin rằng Arsenal đủ khả năng “lách qua” để lọt vào chung kết Champions League lần đầu kể từ năm 2006, nhưng cảnh báo điều đó có thể ảnh hưởng đến tham vọng vô địch quốc nội.

Chia sẻ với Ladbrokes, Upson nhận định: “Arsenal vẫn đang chơi tốt ở Cúp C1, và tôi nghĩ họ có cặp bán kết không tệ trước Atletico Madrid. Đây sẽ là hai trận đấu chặt chẽ, chắc chắn rồi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ cả hai lượt có thể diễn ra khá thận trọng.

Nhưng Arsenal có cơ hội lớn để vào chung kết nếu xét trên hai lượt trận. Tôi hoàn toàn có thể hình dung họ lách qua để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Và khi đó chỉ còn là một trận chung kết duy nhất. Họ có phải cửa trên nếu gặp PSG hoặc Bayern không? Có lẽ là không, xét phong độ và trạng thái tâm lý của hai đội đó. Nhưng đã vào chung kết thì mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Upson từng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Arsenal mùa giải 2001/02

Upson cũng nhấn mạnh việc Man City bị Real Madrid loại từ vòng 1/8 Champions League giúp đội bóng của Pep Guardiola rảnh tay hơn trong cuộc đua Ngoại hạng Anh.

“Liệu những trận đấu đó (ở Cúp C1) có tạo ra vấn đề cho Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh? Có chứ, đó đúng là con dao hai lưỡi. Man City giờ có thể dồn toàn bộ sự tập trung cho Ngoại hạng Anh, và đó là một vị thế rất thuận lợi”, cựu tuyển thủ Anh nói thêm.

8

Atlético Madrid - Arsenal 30.04

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 30/04
Thể lệ
