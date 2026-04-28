Arsenal vừa đá Cúp C1 vừa đua Ngoại hạng Anh, bị cảnh báo như "con dao hai lưỡi"

Ưu tiên Champions League hay Ngoại hạng Anh?

Arsenal vẫn đang trên con đường chinh phục Champions League mùa này, nhưng hành trình của đội bóng thành London tại đấu trường châu Âu có thể vô tình trao lợi thế cho Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Đó là quan điểm của cựu “Pháo thủ” Matthew Upson, người lo ngại việc Man City bị loại sớm khỏi Champions League sẽ giúp họ dồn toàn lực cho đấu trường quốc nội.

Arsenal đang có cơ hội làm nên mùa giải thành công bậc nhất lịch sử

Hiện tại, thầy trò Mikel Arteta đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 vòng còn lại, hơn đội bóng của Pep Guardiola 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Giữa tuần này, Arsenal sẽ hành quân tới Tây Ban Nha để đá bán kết lượt đi Champions League gặp Atletico Madrid.

Upson, thành viên đội hình Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2001/02, tin rằng Arsenal đủ khả năng “lách qua” để lọt vào chung kết Champions League lần đầu kể từ năm 2006, nhưng cảnh báo điều đó có thể ảnh hưởng đến tham vọng vô địch quốc nội.

Chia sẻ với Ladbrokes, Upson nhận định: “Arsenal vẫn đang chơi tốt ở Cúp C1, và tôi nghĩ họ có cặp bán kết không tệ trước Atletico Madrid. Đây sẽ là hai trận đấu chặt chẽ, chắc chắn rồi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ cả hai lượt có thể diễn ra khá thận trọng.

Nhưng Arsenal có cơ hội lớn để vào chung kết nếu xét trên hai lượt trận. Tôi hoàn toàn có thể hình dung họ lách qua để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Và khi đó chỉ còn là một trận chung kết duy nhất. Họ có phải cửa trên nếu gặp PSG hoặc Bayern không? Có lẽ là không, xét phong độ và trạng thái tâm lý của hai đội đó. Nhưng đã vào chung kết thì mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Upson từng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Arsenal mùa giải 2001/02

Upson cũng nhấn mạnh việc Man City bị Real Madrid loại từ vòng 1/8 Champions League giúp đội bóng của Pep Guardiola rảnh tay hơn trong cuộc đua Ngoại hạng Anh.

“Liệu những trận đấu đó (ở Cúp C1) có tạo ra vấn đề cho Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh? Có chứ, đó đúng là con dao hai lưỡi. Man City giờ có thể dồn toàn bộ sự tập trung cho Ngoại hạng Anh, và đó là một vị thế rất thuận lợi”, cựu tuyển thủ Anh nói thêm.