Sao bóng chuyền Thái Lan biến thành siêu mẫu khi diện bikini khoe dáng bốc lửa

Trong làng bóng chuyền nữ Thái Lan, Sasiaphon Janthawisut thường được biết đến với cái tên thân mật “Aomsin”, đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất cả trong lẫn ngoài sân đấu. Ở tuổi 28, cô là trụ cột giàu kinh nghiệm của đội tuyển, và cũng là thần tượng về sự cân bằng giữa sức mạnh thi đấu và vẻ đẹp đời thường.

Cô gái bóng chuyền, cao 1m78, hóa siêu mẫu khi diện bikini

Mùa giải 2026 tiếp tục ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của Sasiaphon khi cô cùng câu lạc bộ Nakhon Ratchasima QminC VC giành chức vô địch Thai League, khẳng định vị thế của một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất giải. Trước đó, cô cũng có thời gian thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Denizli Buyuksehir Belediyespor, một trải nghiệm giúp nâng tầm kỹ chiến thuật và bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Sasiaphon được đánh giá cao nhờ lối chơi uy lực, dứt khoát và đặc biệt hiệu quả ở những pha tấn công biên. Khả năng xử lý bóng nhanh, chính xác cùng tinh thần thi đấu máu lửa khiến cô trở thành mắt xích quan trọng trong cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Hành trình của cô bắt đầu từ những sân bóng học đường, khi còn thi đấu cho trường Wat Ban Kao, trước khi lần lượt trưởng thành tại các môi trường đào tạo nổi tiếng như Suankularb Nonthaburi và trường thể thao Nakhon Nonthaburi 6. Sau đó, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp ở Đại học Dhurakij Pundit, nơi đánh dấu bước chuyển mình quan trọng để tiến lên bóng chuyền chuyên nghiệp.

Không chỉ gây ấn tượng trong thi đấu, Aomsin còn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ nhờ hình ảnh đời thường đầy nữ tính và rạng rỡ. Trong kỳ nghỉ sau mùa giải căng thẳng, cô đã lựa chọn biển làm điểm dừng chân để thư giãn. Những hình ảnh diện bikini được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác, thể hiện sức hút mạnh mẽ của cô ngoài sân đấu.

Điều đáng chú ý là dù sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, Aomsin luôn giữ hình ảnh chuyên nghiệp trong thi đấu. Sự đối lập giữa “một chiến binh trên sân” và “một cô gái nhẹ nhàng ngoài đời” chính là điều khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt người hâm mộ.

Những hình ảnh về tay đập bóng chuyền Thái Lan