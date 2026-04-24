Sao bóng chuyền Thái Lan đãi fan "no mắt" với bikini hồng, có trở lại Việt Nam thi đấu?

Trong kỳ nghỉ sau khi cùng CLB Nakhon Ratchasima QminC VC vô địch giải bóng chuyền quốc gia Thai League 2026 cách đây không lâu, chủ công xinh đẹp Sasiaphon Janthawisut đã “đốt mắt” các fan bằng bộ ảnh táo bạo. Cụ thể, tay đập cao 1m75 có biệt danh “Aomsin” đã tự tin mặc bộ bikini trong bồn tắm, khoe trọn vóc dáng đầy nóng bỏng của mình thu hút hàng trăm nghìn lượt thích cùng rất nhiều bình luận.

Sasiaphon tiếp tục "đãi mắt" fan bằng một bộ ảnh bikini khác

Chưa dừng lại đó, chỉ một thời gian ngắn, Sasiaphon Janthawisut tiếp tục “đãi mắt” người hâm mộ bằng một ảnh bikini màu hồng khác cũng được cô thực hiện trong phòng tắm. Vốn được biết đến với phong cách thi đấu mạnh mẽ như một “chiến binh” trên sân, việc Sasiaphon liên tục xuất hiện với những hình ảnh nữ tính, dịu dàng và quyến rũ trong kỳ nghỉ đã tạo nên “cơn sốt”. Hình ảnh bikini của cô được chia sẻ rộng rãi ở các diễn đàn bóng chuyền quốc tế, trong đó có cả Việt Nam.

💥 Fan hy vọng trở lại Việt Nam thi đấu

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam không xa lạ gì với cái tên Sasiaphon Janthawisut. Nữ chủ công này không chỉ là trụ cột của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan mà còn từng sang khoác áo CLB Hóa chất Đức Giang ở mùa giải 2024. Đây là mùa giải mà cô thâu tóm cả 3 danh hiệu cá nhân cao quý nhất tại Thai League gồm chủ công xuất sắc nhất, VĐV ghi điểm nhiều nhất và VĐV phát bóng ghi điểm nhiều nhất trước khi sang Việt Nam thi đấu.

Bộ ảnh bikini trước đó của cô

Chủ công cao 1m75 từng khoác áo CLB Hóa chất Đức Giang tại giải Việt Nam

Với phong độ cao cùng sức bật đà cực tốt là 2m83 và tầm chắn 2m73, Sasiaphon Janthawisut đã để lại nhiều ấn tượng khi khoác áo Hóa chất Đức Giang. Cô cũng nhận được nhiều thiện cảm bởi sự vui vẻ, năng lượng và bày tỏ sự thích thú với các món ăn cũng như khí hậu tại Việt Nam.

Với sự xuất sắc của Sasiaphon Janthawisut ở mùa giải 2026 tại Thái League, một số fan bóng chuyền Việt Nam bày tỏ hy vọng người đẹp này sẽ trở lại Việt Nam thi đấu trong thời gian tới, gần nhất là tại vòng 2 quốc gia vào cuối năm nay.