Dàn kiều nữ bikini khuấy đảo đường chạy nội y, vì sao được gọi là "thần hộ mệnh"?

Trong những giải chạy ven biển kiểu lễ hội tại Thái Lan như Bikini Run Chanthaburi, đường đua không chỉ có những runner nổi bật, mà còn có một nhóm đặc biệt thường đứng ở “vị trí cuối cùng” nhưng lại giữ vai trò không thể thiếu, họ là sweeper, hay còn gọi vui là người chốt đoàn.

Dàn sweeper (chạy chốt đoàn) gánh nhiều trọng trách cho sự kiện chạy

Ở Bikini Run, nơi yếu tố thời trang và trải nghiệm được đẩy lên ngang với thể thao, nhóm sweeper thường gây chú ý không kém các VĐV chính. Họ xuất hiện sau cùng của đoàn chạy, đi bộ hoặc chạy chậm để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời thu dọn đường đua, hỗ trợ người kiệt sức và đảm bảo an toàn cho toàn bộ sự kiện.

Chính vì đặc thù đó, tại các mùa giải gần đây, hình ảnh những nữ sweeper mặc bikini hoặc trang phục mang tính lễ hội đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Họ không chạy để cạnh tranh thứ hạng, mà chạy trong vai trò “giữ nhịp cuối”, vừa cổ vũ, vừa hỗ trợ, vừa đảm bảo đường chạy khép lại an toàn.

Trong cộng đồng chạy bộ, sweeper còn được gọi bằng nhiều cái tên thú vị:

+ Người chốt đoàn (phổ biến nhất)

+ Biệt đội chổi xinh (cách gọi vui trong các giải mang tính lễ hội)

+ Thần hộ mệnh đường chạy (cách gọi mang tính trân trọng)

+ Hoặc đơn giản là "người quét đường", đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau

Họ chạy không vì thành tích mà vì sự an toàn của các runner

Dù ở góc nhìn nào, vai trò của họ vẫn mang tính kỹ thuật nhiều hơn là trình diễn. Họ phải duy trì tốc độ ổn định thấp trong thời gian dài, quan sát liên tục các runner cuối đoàn, hỗ trợ y tế cơ bản và phối hợp với ban tổ chức khi có sự cố.

Trong những giải chạy, runner luôn “xa lánh” nhóm sweeper là một câu nói vui, không phải vì e ngại, mà vì chẳng ai muốn trở thành người cuối cùng để rồi bị họ bắt kịp trên hành trình về đích.