Đình Bắc đua với Hoàng Hên, thầy Kim mừng thầm

Chưa đầy một tháng trước, Đình Bắc còn chìm trong những bình luận tiêu cực, sự hoài nghi kéo theo vô vàn áp lực khi hơn 10 trận đấu V-League chưa thể ghi bàn.

Phải tới vòng 17, tiền đạo sinh năm 2004 mới phá vỡ bế tắc bằng cú đúp vào lưới CLB Đà Nẵng giúp CLB Công an Hà Nội đại thắng 5-1.

Như chiếc lò xo bị nén lại lâu ngày, Đình Bắc thăng hoa với chuỗi 4 trận ghi bàn đều đặn tính tới lúc này, lần lượt là các pha lập công vào lưới các CLB: PVF-CAND, Công an TP.HCM và đặc biệt là 3 bàn vào lưới SLNA ở vòng gần nhất.

HLV Kim Sang-sik có lý do để vui khi chứng kiến Đình Bắc, Hoàng Hên cùng thăng hoa tại V-League 2025/26

Đây là hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Đình Bắc, đồng thời giúp anh trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên sau 5 năm lập hat-trick tại V-League, sau cú hat-trick của Nguyễn Tiến Linh ở mùa 2021.

Với 7 bàn thắng trong 4 trận gần nhất, Đình Bắc đang là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất V-League thời điểm này. Sự thăng hoa của tiền đạo 22 tuổi giúp CLB Công an Hà Nội thẳng tiến tới chức vô địch với 6 vòng đấu cuối phía trước.

Đặc biệt, 7 bàn thắng giúp Đình Bắc vượt Nguyễn Hoàng Đức (Thể Công Viettel, 6 bàn) và đang cùng tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (CLB Hà Nội, 9 bàn) tạo nên cuộc đua thú vị ở danh hiệu Vua phá lưới nội V-League 2025/26.

So với Đình Bắc, Hoàng Hên không hề kém cạnh khi đang có phong độ tốt dù vắng mặt 9 vòng đầu mùa.

Sự thăng hoa của Đình Bắc lẫn Hoàng Hên, và cả Nguyễn Xuân Son (CLB Nam Định) mang tới tin vui HLV Kim Sang-sik, người có thể yên tâm với dàn nhân sự hàng công hiệu quả cùng đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup vào tháng 7 tới.

Riêng với cuộc đua Vua phá lưới toàn giải V-League 2025/26, tiền đạo gốc Brazil của CLB Công an Hà Nội - Alan đang chiếm ưu thế với 14 pha lập công, hơn Lucas (Thể Công Viettel) 3 bàn.