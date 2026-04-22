Mỹ nhân tennis "siêu vòng 1" khiến fan không nhận ra khi diện bikini táo bạo

Giữa quãng nghỉ bất đắc dĩ vì chấn thương, Amanda Anisimova lại khiến người hâm mộ nhắc đến mình theo một cách rất khác: không phải bằng những cú đánh uy lực, mà bằng hình ảnh đầy cuốn hút trong bộ bikini giữa nắng gió.

Hình ảnh ít ai nhận ra của Amanda Anisimova

Trên trang cá nhân gần đây, tay vợt người Mỹ đăng tải khoảnh khắc thư giãn trên ban công, nở nụ cười rạng rỡ, đội mũ xanh và tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày. Vẻ ngoài gợi cảm, khỏe khoắn cùng thần thái tự tin khiến cô trông chẳng khác gì một người mẫu chuyên nghiệp, hình ảnh tương phản thú vị với sự căng thẳng thường thấy trên sân đấu.

Hồi phục trong im lặng, trở lại trong kỳ vọng

Anisimova buộc phải rút lui khỏi Charleston Open sau khi dính chấn thương tại Miami Open. Dù không công bố cụ thể tình trạng, cô tiết lộ đang sử dụng liệu pháp buồng oxy cao áp, phương pháp hiện đại nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt việc nghỉ ngơi.

Mục tiêu của tay vợt 24 tuổi là kịp tái xuất tại Madrid Open, giải đấu bản lề trước khi bước vào mùa đất nện cao điểm tại châu Âu. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức giải đấu, tay vợt người Mỹ đã không kịp bình phục chấn thương và tuyên bố rút lui khỏi giải.

Phong độ ổn định nhưng chưa bùng nổ

Trước khi chấn thương ập đến, Anisimova có một mùa giải 2026 tương đối “lửng lơ”. Cô vào tứ kết Australian Open, lọt bán kết tại Dubai Tennis Championships, nhưng lại thiếu sự bứt phá ở các sân chơi lớn.

Tại chuỗi Sunshine Double, cô đều dừng bước ở vòng 4, lần lượt thua Victoria Mboko và Belinda Bencic sau hai trận đấu không thắng nổi một set.

Tổng thể, thành tích 11 thắng, 6 thua không tệ, nhưng chưa đủ để phản ánh đúng tiềm năng của một tay vợt từng được xem là ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu lớn. Việc chia tay HLV lâu năm sau Miami càng khiến hành trình phía trước của cô thêm phần khó đoán.

Anisimova từng trải qua giai đoạn khó khăn

Khi “lợi thế hình thể” không còn là rào cản

Anisimova từng nhiều lần được gắn với biệt danh “mỹ nhân siêu vòng 1”, một đặc điểm hình thể vừa là lợi thế truyền thông, vừa là thách thức trong thi đấu. Không ít ý kiến cho rằng thể trạng này từng ảnh hưởng đến sự linh hoạt và quá trình tập luyện của cô.

Tuy nhiên, theo thời gian, tay vợt người Mỹ đã tìm được sự cân bằng. Cô cải thiện thể lực, tối ưu chuyển động và dần biến điểm yếu tiềm tàng thành một phần bản sắc riêng. Hình ảnh hiện tại, khỏe khoắn, tự tin, kiểm soát cơ thể tốt, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, cả về chuyên môn lẫn phong thái.