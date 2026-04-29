Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
-
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
-
-
Leeds United vs Burnley
-
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
-
-
Nantes vs Olympique Marseille
-
-
Bayern Munich vs Heidenheim
-
-
Brentford vs West Ham United
-
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
-
-
Valencia vs Atlético de Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
-
-
Como vs Napoli
-
-
Arsenal vs Fulham
-
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
-
-
Metz vs Monaco
-
-
Atalanta vs Genoa
-
-
Osasuna vs Barcelona
-
-
Nice vs Lens
-
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
-
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
-
-
Sassuolo vs Milan
-
-
Manchester United vs Liverpool
-
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
-
-
Juventus vs Hellas Verona
-
-
Real Betis vs Real Oviedo
-
-
Freiburg vs Wolfsburg
-
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
-
-
Inter Milan vs Parma
-
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
-
-
Espanyol vs Real Madrid
-
-
Chelsea vs Nottingham Forest
-
-
Cremonese vs Lazio
-
-
Roma vs Fiorentina
-
-
Everton vs Manchester City
-
-

U17 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ nhập tịch khi tranh vé dự World Cup

Sự kiện: Đội tuyển U18 Việt Nam

Tại VCK U17 châu Á 2026 (giải đấu tranh suất dự U17 World Cup), U17 Việt Nam sẽ chạm trán những cầu thủ nhập tịch của U17 UAE.

Tại VCK U17 châu Á 2026 (giải đấu tranh suất dự U17 World Cup), U17 Việt Nam ở cùng bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.

Jayden Adetiba (số 15) trong thành phần U17 UAE thi đấu VCK U17 châu Á 2025. (Ảnh: AFC). 

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 tại Saudi Arabia dự kiến với sự tham dự của 16 đội, được chia thành 4 bảng. Giải đấu này cũng được FIFA và AFC xét suất tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup 2026, bao gồm cả chủ nhà Qatar. 2 đội nhất nhì mỗi bảng (giành vé vào tứ kết) sẽ đoạt vé đến World Cup. Trong trường hợp Qatar vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ ba tốt nhất sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026.

Trong các đối thủ của U17 Việt Nam, ngoài U17 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất, U17 UAE cũng được đánh giá cao. Đội bóng này có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với những chuyến tập huấn quanh năm.

Đáng chú ý, trong thành phần U17 UAE tham dự giải đấu năm nay có hai cầu thủ nhập tịch là thủ môn Josh Bentley và tiền đạo Jayden Adetiba. Cả hai đều không có gốc gác UAE nhưng được sinh ra và có thời gian sinh sống ở UAE khi còn nhỏ nên đủ điều kiện ra sân cho U17 UAE.

Jayden Adetiba sinh năm 2009, gia nhập lò đào tạo trẻ của Arsenal từ năm 9 tuổi và đã có những đóng góp nhất định cho các đội trẻ của CLB danh tiếng này. Năm ngoái khi ở tuổi 16, Adetiba cũng đã góp mặt trong thành phần U17 UAE đấu U17 Việt Nam ở giải U17 châu Á 2025. Chính Adetiba là người kiến tạo nên bàn thắng, giúp U17 UAE hòa U17 Việt Nam 1-1 và giành vé dự U17 World Cup 2025.

Trong khi đó, Josh Bentley là thủ môn thuộc biên chế U18 Ipswich ở giải bóng đá Anh. Thủ thành này có chiều cao gần 1m90 và là em của Dan Bentley, thủ môn dự bị của Wolves, đội bóng vừa xuống hạng tại giải Ngoại hạng Anh. Trong chuyến tập huấn mới đây, Josh Bentley đã được ra sân thi đấu trọn vẹn 2 trận cho U17 UAE.

Theo lịch, trận đấu U17 UAE gặp U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 0h ngày 14/5/2026.

Lịch thi đấu giải U17 châu Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất

Vòng chung kết AFC U-17 Asian Cup 2026 khởi tranh đầu tháng 5 (5-22/5) tại Saudi Arabia với lịch thi đấu dày đặc. U17 Việt Nam nằm ở bảng C và đối mặt...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

28/04/2026 10:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển U18 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN