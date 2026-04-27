Nam thanh nữ tú Thái Lan phát cuồng với cuộc đua “hành xác”, vừa tập vừa "tra tấn" cơ thể

Không còn là những buổi tập gym đơn lẻ hay chạy bộ nhàm chán, một trào lưu fitness mới đang khiến giới trẻ toàn cầu phát cuồng, vừa chạy, vừa “hành xác” với loạt bài tập nặng, trong một cuộc đua mang màu sắc lễ hội.

Đó là cuộc thi HYROX, mô hình “fitness racing” đang bùng nổ, nơi người tham gia phải hoàn thành 8 km chạy xen kẽ 8 trạm thử thách thể lực như kéo xe tạ, đẩy xe, burpee (bài tập thể lực toàn thân), chèo máy hay ném bóng tường. Nghe qua đã thấy “khó nuốt”, nhưng lại đang trở thành cơn sốt với hàng trăm nghìn người.

Môn thể thao "hành xác" nhưng khiến nhiều người đam mê

Khi tập luyện không còn đủ, phải “thi đấu” mới đã

Điểm khác biệt lớn nhất của HYROX nằm ở việc biến việc tập luyện thành một cuộc đua thực thụ. Không còn khái niệm “tập cho khỏe”, người tham gia bước vào sân với chip tính giờ, bảng xếp hạng và mục tiêu rất rõ ràng, hoàn thành nhanh nhất có thể.

Chính yếu tố cạnh tranh này khiến nhiều người trẻ, đặc biệt là dân văn phòng và giới có điều kiện, nhanh chóng bị cuốn vào. Họ không chỉ tập để đẹp hơn, mà còn để có thành tích, có thứ để so sánh và… khoe.

Một cuộc đua HYROX có thể kéo dài từ dưới 1 giờ với người chuyên nghiệp đến 2-3 giờ với người mới. Nhưng điều quan trọng không phải là thắng thua, mà là cảm giác vượt giới hạn bản thân, thứ mà phòng gym thông thường khó mang lại.

“Chạy trong nhà” nhưng không hề nhẹ nhàng

Khác với marathon hay triathlon, HYROX không diễn ra ngoài trời. Tất cả được tổ chức trong các nhà thi đấu lớn, nơi đường chạy 1 km được thiết kế thành vòng lặp, xen giữa là các trạm bài tập.

Chính môi trường trong nhà giúp mọi cuộc đua trên thế giới có cùng tiêu chuẩn, từ đó tạo ra bảng xếp hạng toàn cầu. Nhưng cũng vì thế, thử thách không hề giảm đi. Không có gió, không có địa hình thay đổi, người chơi phải đối mặt với cường độ liên tục và áp lực thể lực cực lớn.

Sau mỗi vòng chạy là một “cú sốc” mới, kéo lốp, vác bao cát, đẩy xe tạ… khiến nhịp tim luôn ở ngưỡng cao. Đây là kiểu vận động kết hợp giữa sức bền và sức mạnh, đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện.

Fitness giờ là phong cách sống

Không khó để nhận ra lý do HYROX bùng nổ. Trong thời đại mạng xã hội, việc tập luyện không còn chỉ là nhu cầu cá nhân, mà trở thành một phần của hình ảnh cá nhân.

Một bức ảnh cán đích, một video hoàn thành thử thách nặng ký, hay đơn giản là tấm huy chương HYROX… đều mang giá trị “khoe” không kém gì du lịch hay hàng hiệu.

Nhiều người thậm chí coi việc tham gia HYROX như một cột mốc, giống chạy marathon đầu đời. Nó vừa là mục tiêu tập luyện, vừa là trải nghiệm mang tính cộng đồng, khi hàng nghìn người cùng thi đấu trong không khí sôi động như lễ hội.

Trào lưu đang nở rộ, thu hút nhiều nam thanh nữ tú ở Thái Lan tham gia

Từ trào lưu đến ngành kinh doanh triệu đô

Đằng sau sự bùng nổ này là một mô hình kinh doanh cực kỳ hiệu quả. HYROX bán vé tham gia, xây dựng hệ sinh thái phòng tập liên kết trên toàn cầu, nơi các gym trả phí để sử dụng thương hiệu và giáo án.

Nhờ đó, mỗi phòng gym trở thành một “trạm huấn luyện” cho cuộc đua, góp phần lan rộng phong trào mà không cần chi phí marketing khổng lồ.

Số lượng người tham gia tăng theo cấp số nhân, từ vài trăm người ban đầu lên hàng trăm nghìn mỗi mùa giải, cho thấy sức hút không hề nhất thời. Phong trào hiện đang được nhiều nước Đông Nam Á tiếp cận, trong đó có Thái Lan.

Luật chơi HYROX: 8 km chạy + 8 trạm thử thách liên hoàn 1. SkiErg (máy kéo mô phỏng trượt tuyết: 1.000m): Dùng tay kéo dây liên tục, tác động mạnh vào tay, lưng và cơ trung tâm. 2. Sled Push (đẩy xe tạ: 50m): Đẩy một xe tạ nặng về phía trước, yêu cầu sức mạnh chân và thân dưới. 3. Sled Pull (kéo xe tạ: 50m): Dùng dây kéo xe tạ về phía mình, thử thách lực kéo và độ bám tay. 4. Burpee Broad Jumps (bật nhảy burpee tiến xa: 80m): Vừa chống đẩy, vừa bật nhảy về phía trước, tiêu hao thể lực toàn thân. 5. Rowing (chèo máy: 1.000m): Chèo thuyền trên máy, cần giữ nhịp thở và sức bền ổn định. 6. Farmers Carry (xách tạ đi bộ: 200m): Cầm tạ nặng ở hai tay và đi bộ, kiểm tra sức bền tay, vai và lực nắm. 7. Sandbag Lunges (gánh bao cát bước chùng chân: 100m): Vác bao cát trên vai, bước chùng liên tục, “đốt” cơ đùi và mông. 8. Wall Balls (ném bóng vào tường: 75-100 lần): Ném bóng lên mục tiêu trên tường, bài kiểm tra sức bền và ý chí cuối cùng. Các hình thức thi đấu: Cá nhân (Individual): Gồm Open (mở rộng) dành cho người mới, pro (chuyên nghiệp) có mức tạ nặng hơn. Đôi (Doubles): Hai người phối hợp, chia nhau thực hiện các bài tập. Tiếp sức (Relay): Đội 4 người, mỗi người đảm nhận một phần.

