The PGA Championship mở màn hấp dẫn, lo cho “nhà vua” Rory McIlroy

Sau khi vòng mở màn khép lại, chúng ta đã được chứng kiến sự hấp dẫn, kịch tính đúng với bản chất của một sự kiện major danh giá.

Chỉ có 33 golfer đánh dưới chuẩn sau vòng 1

The PGA Championship là sự kiện major duy nhất trong 4 sự kiện major được tổ chức hàng năm, và giải major này chỉ dành riêng cho các golfer chuyên nghiệp.

Sau vòng đấu mở màn, người hâm mộ golf thế giới đã được chứng kiến nhiều điều bất ngờ, kịch tính từ các ngôi sao hàng đầu trong thế giới golf.

Trong 155 golfer tham dự giải đấu, chỉ có 33 golfer đánh dưới chuẩn (âm gậy) và khoảng cách giữa vị trí đỉnh bảng với vị trí trong Top 15 chỉ là (2) gậy.

Có 7 golfer đang đồng dẫn đầu với (-3) gậy, vị trí thứ 2 được nắm giữ bởi 7 golfer với số điểm (-2) và 19 golfer có được (-1) gậy ở vị trí đồng hạng 3.

Các ứng cử viên vô địch đang chậm rãi tiến bước

Đương kim vô địch Scottie Scheffler có lần đầu tiên dẫn đầu, hoặc đồng dẫn đầu tại 1 sự kiện major sau khi vòng 1 kết thúc. Anh có được 5 điểm birdie và mắc 2 lỗi bogey khi kết thúc vòng đấu.

Dù không tạo ra thế trận áp đảo như thường lệ, nhưng Scheffler vẫn cho thấy khả năng kiểm soát game đấu, cùng sự ổn định từ tee đến green, trong đó, sự kiên nhẫn đến mức lỳ lợm trên sân đấu đòi hỏi rất nhiều yếu tố chiến thuật như Aronimink là điểm nhấn của golfer số 1 thế giới.

Cùng với Scottie Scheffler là 6 cái tên khác cũng đang đồng dẫn đầu như Aldrick Potgieter, Min Woo Lee, Martin Kaymer, Hisatsune…

Theo sau với chỉ (1) gậy ít hơn là những cái tên đã được kiểm chứng bằng các chức vô địch tại các sự kiện major như Xander Schauffele, Patrick Reed, Lowry Shane…

Một số tên tuổi khác đang có nguy cơ lỡ cut

Nổi bật trong số đó là “nhà bác học golf” – ngôi sao đang thi đấu cho hệ thống Liv Golf, Bryson Dechambeau. Anh có vòng đấu 76 gậy (+6) khi Bryson mắc tới 5 điểm bogey và 1 điểm doulebogey. Toàn bộ vòng mở màn, anh chỉ có được 1 điểm số birdie tại hố đấu số 9.

Một tên tuổi khác đang nằm trong vòng nguy hiểm là đương kim vô địch The Masters, Rory McIlroy.

Sau chức vô địch back - to – back tại Augusta, rất nhiều kỳ vọng được đặt vào Rory, tuy nhiên, siêu sao Bắc Ai Len lại có sự khởi đầu thất vọng, anh kết thúc vòng đấu với 74 gậy (+4). Anh mắc tới 6 điểm bogey, trong đó, có chuỗi 5 điểm bogey liên tiếp từ hố số 6 đến hố số 10.

Ngôi sao người Na Uy, Viktor Hovland cũng có vòng đấu đáng quên khi anh đánh 74 gậy (+4), trong đó, anh mắc tới 7 điểm bogey.

Nếu các ngôi sao nói trên, không có sự bứt phá trong vòng đấu thứ 2, thì tất cả họ sẽ phải về nhà và xem các đồng nghiệp của mình qua màn hình tivi.

Chờ đợi màn bứt phá trong các vòng đấu tiếp theo

Mới chỉ là vòng mở màn, nhưng những gì đã diễn ra cho chúng ta thấy sự khắc nghiệt, cùng sự kịch tính, là những yếu tố không thể thiếu mỗi khi các sự kiện major diễn ra.

Sân khấu Aronimink tiếp tục sẽ chứng kiến những màn tăng tốc, cũng như những cú ngã của các golfer khi mà green cùng cách set up sân đấu sẽ gia tăng độ khó. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết với gió lớn sẽ là những rào cản cực đại cho các golfer tại các vòng đấu tiếp theo.

Liệu những cái tên lớn có đủ bản lĩnh để tiếp tục thống trị, hay lại một cái tên xa lạ tiến tới ngôi vương?. Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, và chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi những màn bứt phá đỉnh cao của các anh tài trong các vòng đấu tiếp theo sau đây.