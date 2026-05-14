Trực tiếp tennis Sinner - Rublev: Số 1 thế giới chiếm ưu thế rõ rệt (Rome Open)

Sinner chiếm ưu thế rõ rệt

Về thành tích đối đầu, Sinner đang dẫn 7-3 trước Rublev, đồng thời có lợi thế 3-1 trên mặt sân đất nện. Ở lần chạm trán gần nhất tại Roland Garros mùa trước, tay vợt người Ý đã giành chiến thắng thuyết phục.

Các con số thống kê cũng củng cố vị thế của Sinner. Anh đang có chuỗi 26 trận thắng liên tiếp, trong đó 24 trận khép lại bằng chiến thắng 2-0. Ngoài ra, Sinner đã vô địch cả 5 giải Masters gần nhất mà anh tham dự, bắt đầu từ Paris Masters năm ngoái cho tới Madrid cách đây vài tuần.

Ở chiều ngược lại, Rublev có thành tích 9-6 trong các trận tứ kết Masters trong sự nghiệp, nhưng hiện đang trải qua chuỗi ba thất bại liên tiếp ở vòng đấu này. Lần duy nhất anh vào tứ kết Rome trước đây là năm 2021, khi để thua Lorenzo Sonego sau ba set.

Với phong độ hiện tại và lợi thế đối đầu, Sinner bước vào trận đấu với vị thế cửa trên rõ rệt. Tuy nhiên, tứ kết luôn tiềm ẩn rủi ro và Rublev sẽ hy vọng có thể tạo nên khác biệt để làm chậm lại hành trình của tay vợt số 1 thế giới.

Phong độ hủy diệt: Sinner áp đảo mọi đối thủ

Ngay từ đầu giải, kỳ vọng dành cho Sinner là rất lớn, và anh đang chứng minh vì sao mình được xem là ứng viên nặng ký nhất. Tay vợt người Ý đã lần lượt đánh bại Sebastian Ofner, Alexei Popyrin và Andrea Pellegrino mà không gặp nhiều khó khăn.

Sinner được kỳ vọng sẽ tiếp tục chơi tốt trước Rublev

Điều đáng chú ý là anh chỉ để mất tổng cộng 14 game sau ba trận, một thông số cho thấy sự vượt trội toàn diện. Trong bối cảnh đang đạt phong độ đỉnh cao suốt nhiều tháng qua, Sinner gần như không cho các đối thủ cơ hội kéo anh vào những thời điểm khó khăn.

Giấc mơ sân nhà: Rome vẫn là mảnh ghép còn thiếu

Sinner đã chinh phục hầu hết các giải đấu lớn trên thế giới, nhưng đăng quang trên sân nhà Rome vẫn là một trong những cột mốc quan trọng chưa hoàn thành. Đây có thể là cơ hội tốt nhất của anh để biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là lần thứ ba Sinner góp mặt ở tứ kết Rome Masters. Năm 2022, Sinner dừng bước trước Stefanos Tsitsipas, thời điểm anh vẫn còn gặp khó trong việc vượt qua các vòng đấu lớn. Tuy nhiên, mùa giải năm ngoái, Sinner thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác khi hủy diệt Casper Ruud 6-0, 6-1 ở tứ kết trước khi vào chung kết và chỉ chịu thua Carlos Alcaraz.

Sự tiến bộ vượt bậc đó đang được tái hiện trong năm nay, với bản lĩnh và sự ổn định ngày càng hoàn thiện.

Rublev trở lại tứ kết: Thử thách thực sự chờ phía trước

Andrey Rublev từng là cái tên thường xuyên góp mặt ở các tứ kết lớn nhưng lại gặp khó khi đối đầu những tay vợt hàng đầu. Dù vậy, phong độ sa sút trong thời gian gần đây khiến việc trở lại giai đoạn này đã là một thành công đáng ghi nhận.

Tại Rome lần này, Rublev phải trải qua trận đấu vất vả ở vòng 1/8 khi bị Nikoloz Basilashvili dẫn trước một set và một break. Tay vợt người Nga sau đó đã ngược dòng để tránh một cú sốc lớn, qua đó giành vé vào tứ kết.

Trước thử thách mang tên Sinner, Rublev sẽ cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo nếu muốn tạo bất ngờ.

Kỷ lục vẫy gọi Sinner

Sinner đang có chuỗi 31 chiến thắng liên tiếp ở các giải Master 1000. Tay vợt người Italia hướng đến thắng lợi trước Rublev ở tứ kết Rome Open, từ đấy phá kỷ lục của Djokovic để trở thành tay vợt thắng Master 1000 liên tiếp nhiều nhất.

Lợi thế đối đầu cũng đang nghiêng rõ về tay vợt người Italia khi anh thắng 7 trong 10 lần gặp Rublev, bao gồm 3 chiến thắng trên sân đất nện. Đáng chú ý, Sinner thường áp đảo ở các loạt bóng bền nhờ khả năng đổi hướng cực nhanh và duy trì cường độ tấn công liên tục.