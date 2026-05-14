Hoa hậu Hương Giang cùng Lý Hoàng Nam ngược dòng vô địch giải pickleball toàn sao

Giải Pickle Allstars mùa thứ 2 năm 2026 kết thúc cuối tuần vừa qua tại CLB Pickleball Lý Hoàng Nam (TP.HCM) đã tạo nên “cơn sốt” trong cộng đồng.

Giải đấu quy tụ hàng trăm tay vợt, tranh tài ở nhiều nội dung phong phú, mang đến một ngày hội với những tay vợt từ phong trào đến chuyên nghiệp không chỉ ở TP.HCM mà còn trên khắp cả nước.

Đặc biệt, nếu như ở mùa 1, giải đấu gây ấn tượng với nội dung đôi kết hợp những 1 nghệ sĩ nổi tiếng và 1 tay vợt chuyên nghiệp thì mùa 2 cho trình làng nội dung đồng đội MLP với rất nhiều tay vợt chuyên nghiệp đẳng cấp, các nghệ sĩ, siêu mẫu, hoa hậu…

11 đội được dẫn dắt bởi các đội trưởng như Hoa hậu Hương Giang, danh thủ Hồng Sơn, Trang Lavender, người đẹp Jessie Lương, Em Kim Say Hi, ca sĩ Tronie Ngô, Cường Seven…

Song song đó, các đội cũng quy tụ hàng loạt người đẹp và nghệ sĩ danh tiếng như Mâu Thủy, Á Hậu Ngọc Hằng, siêu mẫu Lê Thúy, diễn viên Diệp Anh, Khương Lê, Lợi Trần, Kim Lý, Hữu Long…đã mang đến những màn so tài cực kỳ hấp dẫn và kịch tính.

Vượt qua nhiều đối thủ rất mạnh, trận chung kết là màn so tài giữa Dezus (đội trưởng hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu Lê Thúy, diễn viên Kim Lý, Minh Anh, 2 tay vợt chuyên nghiệp Lý Hoàng Nam và Đỗ Minh Quân) và Team Zorba X (đội trưởng Chang Lavender, ca sĩ Diệp Anh, các tay vợt Quang Trường, Văn Phương, Hoàng Hải và Lam Trần).

Ở set 1, cặp Hương Giang/Lê Thúy (Dezus) để thua trước Diệp Anh/Chang Lavender (Zorba X) với tỷ số 5-7. Từ set 2, Zorba X luôn nắm giữ lợi thế dẫn điểm trước. Cho đến set 5, đội của Chang Lavender dẫn trước đội của Hương Giang với tỷ số 35-30.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở set 6, khi cặp Lý Hoàng Nam/Đỗ Minh Quân chạm trán Nguyễn Văn Phương/Quang Trường. Đôi vợt của Dezus tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục khi ghi đến 12 điểm, trước khi khép lại bằng chiến thắng nghẹt thở với tỷ số chung cuộc 42-40.

Chiến thắng này giúp Hương Giang và Lý Hoàng Nam trở thành nhà vô địch nội dung MLP Pro Celebs. Trong khi đó, Zobra X giành ngôi á quân. Hai đội Ultra và T’Opera đồng hạng ba sau hành trình thi đấu đầy nỗ lực.

Ngoài nội dung đồng đội MLP, giải còn có những nội dung khác gồm: đôi hỗn hợp 5.5, đôi hỗn hợp 7.5, đôi nữ 4.5, đôi nam 6.0 và pro open. Tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của giải đấu.

Hoa hậu Hương Giang, đại diện ban tổ chức giải chia sẻ, cô và mọi người sẽ tiếp tục mang đến những mùa giải Pickle Allstars với những nét mới và thú vị hơn, qua đó góp phần lan tỏa niềm đam mê và kết nối cộng đồng pickleball ngày càng lớn mạnh.