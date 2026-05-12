Siêu sao tai tiếng bậc nhất làng golf, 4 vợ vẫn làm "chuyện đỏ mặt" với người mẫu

Từng là “gã điên” nổi tiếng nhất làng golf với rượu, thuốc lá, cờ bạc và hàng loạt cuộc tình tai tiếng, John Daly ở tuổi 60 vẫn khiến thế giới thể thao phải nhắc tên. Mới đây, huyền thoại golf người Mỹ lại gây bão mạng khi có màn tương tác “đỏ mặt” với người mẫu golf nổi tiếng Karin Hart trong video mừng sinh nhật.

John Daly và màn thân mật hơi quá đà với người mẫu Karin Hart

“Siêu sao sa đọa” bậc nhất làng golf vẫn khiến mạng xã hội phát sốt ở tuổi 60

Nếu golf từng được xem là môn thể thao của sự chuẩn mực và quý ông lịch lãm, thì John Daly luôn là ngoại lệ nổi loạn nhất.

Huyền thoại người Mỹ vừa bước sang tuổi 60 nhưng vẫn giữ nguyên hình ảnh “Wild Thing” (gã nổi loạn), biệt danh gắn với ông suốt hơn ba thập kỷ. Và lần này, Daly tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi xuất hiện bên cạnh nữ influencer (người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội) golf đình đám Karin Hart.

Trong đoạn video đăng lên Instagram cho hơn 260.000 người theo dõi, Karin Hart gửi lời chúc sinh nhật tới Daly và gọi ông là “GOAT của golf”, thuật ngữ dành cho VĐV “vĩ đại nhất mọi thời đại”. Cả hai liên tục tạo dáng vui vẻ trước ống kính, trước khi Karin chủ động xin một nụ hôn má từ huyền thoại golf.

Nhưng phản ứng của Daly mới là thứ khiến mạng xã hội “đứng hình”. Thay vì hôn má thông thường, ông bất ngờ đặt lưỡi của mình lên mặt Karin, khiến nữ người mẫu 37 tuổi bật cười đầy ngỡ ngàng. Khoảnh khắc ấy lập tức lan truyền mạnh trên các diễn đàn thể thao và giải trí.

Đó cũng là hình ảnh quá quen thuộc với John Daly, thiên tài sân golf luôn sống theo cách không ai đoán trước được.

Nữ người mẫu 37 tuổi đang trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng bậc nhất làng golf

Từ nhà vô địch major đến biểu tượng ăn chơi tai tiếng của golf thế giới

John Daly bước ra ánh sáng năm 1991 khi bất ngờ vô địch PGA Championship dù chỉ tham dự với tư cách thay thế phút chót. Bốn năm sau, ông tiếp tục đăng quang The Open Championship tại St Andrews, biến mình thành một trong những nhân vật đặc biệt nhất lịch sử golf.

Ông được biết đến với những bữa tiệc thâu đêm, thói quen hút tới 40 điếu thuốc mỗi ngày, nghiện rượu nặng, mê cờ bạc và cuộc sống tình ái hỗn loạn. Daly từng trải qua bốn cuộc hôn nhân, nhiều bê bối gia đình và hai lần phải vào trại cai nghiện vì nghiện rượu.

Năm 2008, huyền thoại golf này còn bị phát hiện bất tỉnh vì say xỉn tại một nhà hàng Hooters ở North Carolina. Bức ảnh cảnh sát chụp ông khi đó từng lan truyền khắp truyền thông Mỹ. Daly sau này cũng thừa nhận bản thân đã mất hơn 50 triệu bảng Anh vì cờ bạc.

Thế nhưng bất chấp tất cả, ông vẫn sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ nhờ cá tính “điên mà thật” hiếm có trong thể thao đỉnh cao.

Daly gần như biến Hooters thành một phần thương hiệu cá nhân. Ông thường xuyên xuất hiện với quần cam in logo chuỗi nhà hàng nổi tiếng này, dùng túi golf Hooters và không ngần ngại chụp ảnh cùng các nữ phục vụ sau mỗi giải đấu.

Ở tuổi 60, Daly vẫn thi đấu tại PGA Tour Champions. Dù phong độ không còn như thời kỳ đỉnh cao, ông vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt mỗi khi xuất hiện.