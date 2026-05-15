CLB có 4 mỹ nhân cao trên 1m90, Thanh Thúy phải dè chừng ở cúp bóng chuyền VTV

Không mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam, nhưng Jiangsu (Giang Tô) vẫn lập tức trở thành tâm điểm tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 (từ 15-23/5 tại Tây Ninh, Việt Nam). Đại diện bóng chuyền nữ Trung Quốc gây chú ý mạnh nhờ đội hình trẻ trung, chiều cao “khủng” cùng dàn VĐV sở hữu ngoại hình nổi bật và đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Wan Ziyue, Fan Boning, Chen Jiayu và Yang Jia (từ trái qua) hứa hẹn tỏa sáng tại giải VTV Bình Điền

Dàn “khủng long” trên 1m90 khiến đối thủ dè chừng

Điểm gây choáng ngợp nhất của Giang Tô chính là chiều cao trung bình lên tới 1m85, cao nhất giải đấu năm nay. Đặc biệt, đội bóng Trung Quốc sở hữu tới 4 VĐV cao trên 1m90, tạo nên hàng chắn được dự báo cực kỳ đáng sợ tại Tây Ninh.

Nổi bật nhất là phụ công Wan Ziyue với chiều cao 1m96. Tay chắn sinh năm 2004 được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng chuyền nữ Trung Quốc hiện tại. Cô từng vô địch U21 thế giới 2023 và giành danh hiệu “Phụ công xuất sắc nhất” nhờ khả năng đọc tình huống cùng kỹ năng bám chắn cực kỳ khó chịu.

Bên cạnh Wan Ziyue là chủ công trẻ Fan Boning cao 1m92. Dù mới 19 tuổi, cô đã nổi tiếng với những cú đập biên đầy uy lực và từng vô địch U20 châu Á cùng tuyển trẻ Trung Quốc.

Hai cái tên còn lại gồm đối chuyền Chen Jiayu và phụ công Yang Jia đều sở hữu chiều cao 1m90. Đây được xem là thế hệ kế cận giàu tiềm năng của bóng chuyền Trung Quốc nhờ lối chơi hiện đại, tốc độ và khả năng tấn công đa dạng.

Không chỉ vượt trội về thể hình, Giang Tô còn sở hữu sức trẻ đáng nể khi độ tuổi trung bình toàn đội chỉ khoảng 20. Nhiều cầu thủ sinh năm 2006-2007 đã được trao cơ hội thi đấu quốc tế và nằm trong hệ thống đào tạo trọng điểm của bóng chuyền Trung Quốc.

Ứng viên vô địch đáng gờm của VTV Bình Điền 2026

Giới chuyên môn đánh giá Giang Tô là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay, dù nhiều trụ cột đang tập trung cùng tuyển quốc gia Trung Quốc.

Thanh Thúy 1m93 sẽ phải đề phòng trước các cầu thủ có chiều cao tốt nhất giải của CLB Giang Tô

Điểm mạnh của đại diện đến từ nền bóng chuyền top đầu thế giới không chỉ nằm ở chiều cao, mà còn ở hệ thống đào tạo trẻ cực kỳ bài bản. Phần lớn cầu thủ trong đội hình hiện tại đều từng khoác áo U17, U18 hoặc U21 Trung Quốc, giúp họ sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và tư duy chiến thuật hiện đại.

Ngôi sao đáng chú ý nhất đội hình vẫn là đối chuyền Zhou Yetong. Tay đập sinh năm 2002 từng nhiều lần gây ấn tượng với khán giả Việt Nam nhờ khả năng ghi điểm bùng nổ. Với tầm bật lên tới 3m19 cùng phong độ cao sau mùa giải quốc nội, Zhou Yetong được kỳ vọng sẽ là một trong những “họng pháo” đáng sợ nhất giải đấu.

Ngoài ra, Giang Tô còn nổi bật bởi lối chơi tốc độ cao đặc trưng của bóng chuyền Trung Quốc. Hệ thống chắn bóng kín, khả năng di chuyển linh hoạt và những pha phối hợp trung lộ nhanh hứa hẹn sẽ tạo ra áp lực cực lớn cho các đại diện Việt Nam.

Ngay trận mở màn ngày 15/5, Giang Tô sẽ đối đầu chủ nhà VTV Bình Điền Long An trong màn so tài được xem là “chung kết sớm” của vòng bảng. Cuộc đối đầu giữa đại diện hàng đầu Trung Quốc và đội bóng sở hữu Trần Thị Thanh Thúy được dự báo sẽ trở thành tâm điểm của giải đấu năm nay.