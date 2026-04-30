Trận đấu nổi bật

jannik-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner 2
Rafael Jodar 0
marta-vs-linda
Mutua Madrid Open
Marta Kostyuk 2
Linda Noskova 0
arthur-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Arthur Fils 2
Jiri Lehecka 0

Mỹ nhân "xin" làm người bê gậy, rồi khiến VĐV triệu đô "say như điếu đổ"

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin hậu trường) Tại The Masters, Viktor Hovland bất ngờ công khai tình cảm với Tuva Dahl Jensen, khép lại hình ảnh “độc thân mãi mãi” từng gắn bó nhiều năm.

Tại The Masters, giữa những vòng đấu căng thẳng và sự chuẩn xác đến từng cú vung gậy, một khoảnh khắc rất đời bất ngờ trở thành tâm điểm, nụ hôn của Viktor Hovland với cô gái tóc vàng bên cạnh anh.

Chỉ vài giây, nhưng đủ để xóa đi hình ảnh “chàng trai độc thân mãi mãi” mà làng golf từng gán cho tay golf người Na Uy suốt nhiều năm.

Tuva Dahl Jensen trở thành người vác gậy, kiêm bạn gái của golfer triệu đô Hovland

Tuva Dahl Jensen trở thành người vác gậy, kiêm bạn gái của golfer triệu đô Hovland

Khi sự cô độc từng là lựa chọn

Hovland từng là ngoại lệ trong một thế giới đầy những cặp đôi xuất hiện cùng nhau ở mọi sự kiện lớn. Tại Ryder Cup 2023, anh là người duy nhất của đội tuyển châu Âu không có bạn gái đi cùng. Anh thậm chí còn tự trêu mình bằng cách đứng chụp ảnh giữa “hội WAGs” của đồng đội.

Không ồn ào đời tư, không câu chuyện tình cảm đáng chú ý, Hovland xây dựng hình ảnh một vận động viên tập trung tuyệt đối vào chuyên môn. Với khối tài sản ước tính 17-30 triệu USD, anh dường như không cần thêm bất kỳ “hào quang ngoài sân cỏ” nào.

Nụ hôn tại Augusta và cái tên được gọi

Mọi thứ thay đổi trong một buổi chiều nhẹ nhàng của Par Three Contest. Người đứng cạnh Hovland không chỉ là khán giả, mà là người đồng hành (caddie), và rồi là người anh trao nụ hôn.

Cô gái ấy nhanh chóng được xác định là Tuva Dahl Jensen, 27 tuổi, giáo viên tại một trường quốc tế gần Oslo. Không ánh đèn sân khấu, không mạng xã hội ồn ào, cô đến từ chính nơi Hovland lớn lên, Fredrikstad.

Một lựa chọn rất khác với hình dung thường thấy về đời sống của các ngôi sao thể thao.

8

Bayern Munich - PSG 07.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 07/05
Thể lệ
Kiều nữ UFC "khỏa thân" tắm nắng, ngỡ ngàng với diện mạo mới

30/04/2026 09:20 AM (GMT+7)
