Fan nữ MU gợi cảm nhất thế giới khoe mẫu áo mới, thủ quân Fernandes "thả like"

Therese Gudmundsen đã đăng tải loạt hình đầy cuốn hút tại “Nhà hát của những giấc mơ”, nơi cô diện mẫu áo mới của MU do Adidas thiết kế cho mùa giải 2026/27. Người đẹp Na Uy tạo dáng trước khán đài biểu tượng của sân Old Trafford, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Sở hữu hơn 327.000 người theo dõi trên Instagram, Therese nhanh chóng khiến mạng xã hội dậy sóng với bộ ảnh mới. Trong một khoảnh khắc nổi bật, cô ngồi trên băng ghế phía ngoài sân vận động, khoe trọn thiết kế mới mang phong cách lấy cảm hứng từ thập niên 1970 của MU.

Fan MU “phát cuồng” vì Therese hơn cả mẫu áo mới

Bộ trang phục mới nhận nhiều lời khen nhờ thiết kế cổ điển pha hiện đại, nhưng phần lớn sự chú ý vẫn đổ dồn vào Therese Gudmundsen.

Hàng loạt CĐV đã tràn vào phần bình luận để dành những lời tán dương cho người đẹp Na Uy. Một tài khoản viết: “Bộ đồ này quá hợp với cô!”. Người khác nhận xét: “Fan MU tuyệt vời nhất thế giới”. Thậm chí có CĐV hài hước bình luận: “Quên chuyện áo đấu đi, cô có thể đá tiền đạo cho MU mùa tới không?”.

Đáng chú ý, đội trưởng Bruno Fernandes (vừa giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm của FWA) cũng phải "thả like", để lại lượt thích cho bài đăng, cùng khoảng 7.500 người dùng khác.

Biểu tượng fan nữ nổi tiếng của “Quỷ đỏ”

Trong nhiều năm qua, Therese Gudmundsen trở thành gương mặt quen thuộc với cộng đồng người hâm mộ MU nhờ sự cuồng nhiệt và những bộ ảnh mang màu sắc “Quỷ đỏ”.

Cô thường xuyên xuất hiện tại Old Trafford trong những giai đoạn thăng trầm của đội bóng, góp phần khuấy động bầu không khí trên khán đài.

Ở chiều ngược lại, Michael Carrick cùng các học trò đang hướng tới mùa giải mới với nhiều kỳ vọng, đặc biệt khi MU chuẩn bị chinh chiến tại Champions League. Và bộ đồ mới với nhiều nét chấm phá được kỳ vọng sẽ là hành trang để cùng "Quỷ đỏ" hướng đến mùa giải mới với thành công lớn hơn.

