Trận đấu nổi bật

Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Arsenal sáng cửa vô địch NHA: "Kẻ lập dị" Arteta vươn tầm thành "Người đặc biệt"

Sự kiện: Premier League 2025-26 HLV Mikel Arteta Arsenal

Từng bị xem là HLV gây tranh cãi bậc nhất Ngoại hạng Anh kể từ thời Jose Mourinho, nhưng Mikel Arteta đang chiếm trọn niềm tin từ ban lãnh đạo, cổ động viên nhờ mùa giải trong mơ cùng Arsenal.

   

Arteta trên đường trở thành "Người đặc biệt" mới

Arsenal hiện đứng trước cơ hội giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm. Không chỉ vậy, họ còn chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League – danh hiệu mà CLB chưa từng chạm tay tới trong lịch sử.

Dù bị không ít cổ động viên đối thủ cảm thấy khó chịu, Arteta lại được yêu mến tuyệt đối trong nội bộ Arsenal. Điều đó khiến nhiều người liên tưởng tới Jose Mourinho khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bắt đầu tạo dựng đế chế tại Chelsea cách đây 22 năm.

Arteta có thể chiếm trọn niềm tin từ mọi người nếu giúp Arsenal vươn tới đỉnh cao, tương tự Mourinho ở Chelsea năm xưa

Ngày ấy, Mourinho gây tranh cãi khi tự gọi mình là “Người đặc biệt”, nhưng thành công và các danh hiệu đã giúp ông nhận được sự tôn trọng. Arteta lúc này cũng đi trên con đường tương tự nếu mang về thêm những chiếc cúp cho Arsenal.

Quyền lực ở Arsenal ngày càng lớn

Ban lãnh đạo Arsenal được cho là hoàn toàn tin tưởng Arteta. Ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên cách đây 7 năm, ông gây ấn tượng mạnh khi trình bày kế hoạch 5 giai đoạn nhằm đưa Arsenal trở lại đỉnh cao.

Chỉ sau 10 tháng làm việc, Arteta được nâng quyền từ HLV trưởng (coach) lên vị trí quản lý toàn diện đội bóng (manager). Hiện tại, ông nằm trong nhóm lãnh đạo cấp cao gồm 5 người, cùng chủ sở hữu Josh Kroenke và CEO Richard Garlick. Tại Arsenal, gần như không có quyết định quan trọng nào diễn ra mà thiếu sự hiện diện hoặc đồng thuận từ Arteta.

Không chỉ nổi bật ở chuyên môn, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn được biết đến với những phương pháp truyền cảm hứng rất đặc biệt.

Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Amazon về Arsenal là lúc Arteta vẽ hình trái tim và bộ não để minh họa trong buổi nói chuyện với cầu thủ. Hình ảnh này sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội và được sử dụng để gây quỹ cho The Arsenal Foundation.

Theo tiết lộ, khi xem lại bản thiết kế ban đầu, Arteta cảm thấy chưa hài lòng và đã tự chỉnh sửa chúng trong thời gian rảnh.

Những phương pháp "khác người" trở thành nét đặc trưng của Arteta ở Arsenal

Sự "khác người" của Arsenal

Trên thực tế, khái niệm “thời gian rảnh” gần như không tồn tại với Arteta. Ông được mô tả là người cuồng công việc, thường rời nhà từ khoảng 5 giờ sáng để tới trung tâm huấn luyện.

Khi có thời gian nghỉ ngơi, Arteta rất thích chơi padel – môn thể thao phù hợp với cá tính cạnh tranh mạnh mẽ của ông, vốn từng là một tay vợt tennis khá giỏi thời trẻ.

Tinh thần cạnh tranh ấy cũng lan sang toàn đội Arsenal. Dù nhiều người bên ngoài chế giễu các ý tưởng có phần khác thường của Arteta, các cầu thủ lại hoàn toàn hưởng ứng.

Trong số những phương pháp đáng chú ý có việc mở ca khúc “You’ll Never Walk Alone” - bài hát biểu tượng của Liverpool - trong các buổi tập trước trận gặp... Liverpool tại Anfield, hay cấm mở các kênh tin tức thể thao trên TV ở trung tâm huấn luyện.

Biểu tượng nổi tiếng nhất tại sân tập Arsenal lúc này là một cây ô liu có từ năm 1886 – thời điểm CLB được thành lập.

Arteta muốn sử dụng hình ảnh cây ô liu có rễ bám sâu để tượng trưng cho giá trị và nền tảng của Arsenal. Ông nhấn mạnh với toàn đội rằng cái cây cần được chăm sóc và duy trì mỗi ngày.

Điều này cũng gắn với phát biểu của Arteta trong buổi họp báo đầu tiên tại Arsenal: “Nếu bạn không có nền văn hóa đúng đắn, vào những thời điểm khó khăn, cái cây sẽ rung chuyển".

Thiên tài hay "kẻ lập dị"?

Arsenal đã trải qua không ít biến động trên hành trình cạnh tranh danh hiệu mùa này, nhưng đội bóng vẫn đứng vững. Cây ô liu ở trung tâm huấn luyện cũng trở thành biểu tượng được các cầu thủ yêu thích, thậm chí họ còn thường xuyên tập giãn cơ cạnh đó.

Arteta đang trở nên "đặc biệt" hơn bao giờ hết

Những cách làm “khác người” của Arteta đôi khi khiến ông bị chế giễu, nhưng bên trong Arsenal, mọi người hiểu rằng đội bóng cần sự mới mẻ để duy trì động lực sau hơn 50 trận đấu trong mùa giải.

Gần đây nhất, các cầu thủ Arsenal đặc biệt yêu thích một ca khúc AI lan truyền trên mạng xã hội về đội bóng. Bài hát nhắc tên toàn bộ cầu thủ trong đội hình, kể cả thủ môn số 3 Tommy Setford. Một số người thậm chí nghi ngờ Arteta có tham gia vào quá trình tạo nên ca khúc này.

3 năm trước, trong chuyến du đấu trước mùa giải, Arteta từng yêu cầu các cầu thủ tự làm trailer phim như một phần hoạt động gắn kết tập thể. Còn hiện tại, Arsenal dưới thời Arteta đang tiến rất gần tới một cái kết đậm chất "điện ảnh” cho mùa giải của mình.

