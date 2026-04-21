Matt Fitzpatrick đăng quang ngoạn mục, ăn mừng khiến khán giả “câm nín”

RBC Heritage là một trong 8 sự kiện Signature của PGA Tour hàng năm và là một trong 5 sự kiện không có cắt loại đã quy tụ gần như tất cả những golfer hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại tranh tài. Sau 4 ngày tranh tài kịch tính, nam Carolina nước Mỹ, Matt Fitzpatrick khiến nhiều người nhớ mãi về chiếc cúp của anh trên sân khấu Harbour Town Golf Links thuộc quần đảo xinh đẹp Hilton Head.

Thế trận giằng co ngày chung kết

Matt Fitzpatrick đã thể hiện sự ổn định trong toàn bộ 4 ngày thi đấu tại RBC Heritage. Anh vừa phải chiến đấu với những đối thủ sừng sỏ, trong đó, có golfer số 1 thế giới Scottie Scheffler, vừa phải chống lại đám đông khán giả nhắm vào anh mỗi khi anh thực hiện cú đánh.

Bước vào ngày chung kết, Fitzpatrick hơn vị trí thứ 2 được nắm giữ bởi Scottie Scheffler 3 gậy và cả hai thi đấu cùng nhóm với nhau.

Khoảng cách nhanh chóng được golfer người Anh gia tăng sau khi anh có sự khởi đầu đầy hứng khởi với 2 điểm birdie chỉ trong 3 hố đầu tiên.

Nhưng số 1 thế giới Scheffler đâu có dễ nhường thế trận, anh từ từ, bình tĩnh và rất điềm đạm để ghi những điểm số quan trọng. Mặc dù, bước vào 9 chín đường về, khoảng cách giữa Fitzpatrick và Scottie Scheffler vẫn là 3 gậy.

Tuy nhiên, trong khi Fitzpatrick phải liên tục giữ điểm thì Schheffler đã kịp bổ sung 2 điểm birdie để thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 1 gậy, trước khi cả 2 bước vào hố đấu 18.

Playoff định đoạt chủ nhân của chiếc áo đỏ caro

Tại hố 18, cả hai đều có cú tee shot bóng đi lệch sang phải, sau đó, cú đánh tiếp cận đều không on green. Trong khi Scheffler giữ được điểm par, thì Fitzpatrick mắc lỗi bogey.

Kết thúc 72 hố đấu, Fitpatrick và Scheffler có đồng (-18) gậy, buộc phải bước vào playoff để tìm ra chủ nhân của chiếc áo đỏ caro – biểu tượng của người chiến thắng.

Tại playoff, trong khi Fitzpatrick đánh 2 on thì Scheffler lại mất tới 3 gậy mới on green. Fitzpatrick thực hiện cú putt trước, và anh đã thực hiện thành công ghi điểm birdie, qua đó đánh bại số 1 thế giới để lần thứ hai có được chiến thắng tại đây, sau lần đầu vào năm 2023.

Cách ăn mừng chiến thắng khiến khán giả Mỹ câm lặng

Thể thao nói chung và golf nói riêng đôi khi có những sự trùng lặp mà chúng ta khó có thể lý giải. Cách đây 4 tuần tại sự kiện The players, Matt Fitzpatrick phải đối mặt với Young – golfer chủ nhà, anh chịu rất nhiều áp lực trước khán giả và trước Cameron Young quá xuất sắc, anh đã để thua. Và lần này tại RBC, kịch bản phần nào đó tái diễn, khi Fitzpatrick tiếp tục đối đầu với một golfer chủ nhà và phong cách cổ vũ của khán giả thì vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, Harbour Town Golf Links dường như đã quá quen thuộc với Fitzpatrick, vì cũng tại đây năm 2023 anh lên ngôi khi đánh bại golfer chủ nhà Jordan Spieth cũng tại playoff.

Khoảng khắc Fitzpatrick ghi điểm birdie từ cự ly putt chừng 13 feet tại playoff để có chiến thắng trước golfer số 1 thế giới và sau đó anh đưa tay lên tai như kiểu để nghe tiếng cổ vũ của khán giả, trở thành điểm nhấn cực kỳ đáng chú ý tại RBC năm nay.

Dường như Fitzpatrick đã làm những khán giả Mỹ ồn ào khi đang gây áp lực cho anh phải câm nín và ra về trong yên lặng, với cách ăn mừng chiến thắng như thể đáp lễ cho những màn cổ vũ không hay nhắm vào anh.

Trở nên đáng gờm với mọi đối thủ

Fitzpatrick trở thành người đầu tiên không phải là người Mỹ có được 2 chiến thắng tại RBC Heritage. Với cả 2 chiến thắng đó, anh đều đánh bại các golfer nước chủ nhà trong playoff.

Ngoài 3,6 triệu USD tiền thưởng, anh cũng trở thành golfer thứ hai sau Gotterup hiện tại có được 2 chiếc cup PGA Tour trong mùa giải. Trước đó, anh giành chiến thắng tại sự kiện Valspar Championship.

“Tôi từng đến đây nghỉ cùng gia đình khi còn nhỏ, và đây là giải đấu tôi luôn mơ ước vô địch, thậm chí còn hơn cả major khi chưa hiểu hết về golf. Để thắng ở đây hai lần là điều đặc biệt. Đấu tay đôi với Scottie và vượt qua ở hố 73 là khoảnh khắc không thể quên”, Fitzpatrick chia sẻ.

Với chiến thắng lần thứ 2 chỉ sau 4 tuần và cũng là chiếc cúp PGA Tour thứ tư trong sự nghiệp. Matt Fitzpatrick chứng tỏ anh hiện là một trong số ít các golfer tại mùa giải năm nay đang có được phong độ ổn định. Fitzpatrick đang sẵn sàng thách thức mọi đối thủ tại bất kỳ sự kiện nào.