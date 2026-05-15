Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Real Madrid muốn bán Valverde vì vụ ẩu đả, MU nhanh chân săn đón

Sự kiện: Manchester United Chuyển nhượng mùa hè Real Madrid

MU đang gây chú ý với kế hoạch chiêu mộ Federico Valverde vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong bối cảnh nội bộ Real Madrid được cho là không hài lòng với tình hình hiện tại của tiền vệ người Uruguay.

   

MU theo sát Valverde

Theo tờ Manchester Evening News (Anh), MU đang cân nhắc một thương vụ bất ngờ dành cho Valverde, trong bối cảnh tiền vệ người Uruguay rơi vào tình thế khó khăn tại Real Madrid. Valverde được cho là bị gạt khỏi kế hoạch tại sân Santiago Bernabeu sau vụ xô xát trên sân tập với đồng đội Aurelien Tchouameni.

Tchouameni và Valverde đã xảy ra xô xát trong một buổi tập của Real Madrid

Sự việc khiến Valverde phải nhập viện điều trị chấn động não và nghỉ thi đấu hết mùa. Đội phó Real Madrid sau đó đã phải công khai đưa ra thông báo xin lỗi. Tuy nhiên, theo thông tin được tiết lộ, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn rất tức giận với tiền vệ 27 tuổi và sẵn sàng để anh ra đi vào kỳ chuyển nhượng hè này.

Tình hình càng trở nên phức tạp khi nhiều nhân vật có tiếng nói trong phòng thay đồ Real Madrid đứng về phía Tchouameni và muốn CLB chia tay Valverde trước mùa giải mới.

MU hiện đang theo dõi sát diễn biến tại sân Santiago Bernabeu. Đội chủ sân Old Trafford muốn tăng cường tuyến giữa trong mùa hè này và thực tế cũng đã đưa Tchouameni vào danh sách theo dõi. Dù vậy, tiền vệ người Pháp được cho là không muốn rời Real Madrid, đặc biệt sau khi nhận được sự ủng hộ từ CLB sau vụ va chạm với Valverde.

Cơ hội hiếm có để nâng cấp tuyến giữa

Việc Valverde có sẵn sàng chuyển đến MU hay không vẫn chưa rõ. Tiền vệ người Uruguay còn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2029 và mức phí chuyển nhượng chắc chắn sẽ không nhỏ.

Valverde là mẫu tiền vệ đa năng và cường độ hoạt động cao

Tài chính của MU dự kiến được cải thiện sau khi giành vé dự Champions League, trong khi khả năng bán Marcus Rashford, Rasmus Hojlund và Manuel Ugarte cũng có thể tạo thêm ngân sách.

Bổ sung hai tiền vệ chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu của MU trong mùa hè này. Casemiro dự kiến rời Old Trafford cuối mùa, còn Ugarte cũng có thể bị bán cho đội trả giá cao nhất.

Ngoài Valverde và Tchouameni, những mục tiêu khác trong danh sách của đội chủ sân Old Trafford còn có Elliot Anderson, Carlos Baleba và Adam Wharton.

Valverde hiện đã có 73 lần khoác áo tuyển Uruguay và được kỳ vọng góp mặt trong đội hình tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ mùa hè này.

5 tân binh hàng khủng chờ cập bến MU, ưu tiên tuyến giữa

MU đặt mục tiêu chiêu mộ ít nhất 5 tân binh vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong bối cảnh “Quỷ đỏ” lên kế hoạch nâng cấp mạnh mẽ đội hình cho mùa giải...

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/05/2026 08:50 AM (GMT+7)
