Dự đoán tỷ số vòng 37 Ngoại hạng Anh: Arsenal mơ đăng quang sớm, MU giữ chuỗi bất bại

Aston Villa - Liverpool: 2h ngày 16/5

Cả Aston Villa lẫn Liverpool đều có động lực rất lớn ở cuộc đối đầu thuộc vòng áp chót Ngoại hạng Anh. Bởi lẽ, đội giành chiến thắng sẽ được đảm bảo suất dự Champions League mùa tới.

Liverpool vẫn còn mục tiêu thi đấu

Aston Villa vẫn còn hai con đường để góp mặt ở Champions League mùa sau, nhưng thắng Liverpool rõ ràng là phương án đơn giản nhất. Dẫu vậy, trận chung kết Europa League diễn ra chỉ năm ngày sau màn so tài này khiến bài toán nhân sự của HLV Unai Emery trở nên phức tạp.

Aston Villa vẫn còn chuyến làm khách đầy khó khăn trước Manchester City ở vòng cuối, khiến cuộc đua vào top 5 trở nên kém chắc chắn hơn. Bởi thế, việc đánh rơi hai điểm trong trận hòa 2-2 với Burnley cuối tuần trước càng trở nên đáng tiếc.

Về phía Liverpool, vị trí trong top 5 của họ vẫn chưa thực sự an toàn sau trận hòa Chelsea 1-1 cuối tuần qua, dù “Lữ đoàn đỏ” hiện vẫn hơn đội xếp thứ sáu bốn điểm. Đây rõ ràng không phải mùa giải bảo vệ ngôi vương như kỳ vọng của người hâm mộ, khi đoàn quân của HLV Arne Slot đã thua tới 11 trận tại Premier League mùa này, trong đó có tám thất bại trên sân khách – những con số tệ nhất kể từ các mùa 2014/15 và 2011/12.

Theo dự đoán của siêu máy tính Ngoại hạng Anh, khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 là rất cao.

MU - Nottingham Forest: 18h30 ngày 17/5

Sau khi chính thức trụ hạng thành công ở vòng đấu trước, Nottingham Forest sẽ bước vào chuyến làm khách trước Manchester United với tâm lý thoải mái.

Thầy trò Carrick vẫn cần điểm để chắc suất top 3

Manchester United chỉ cần thêm một điểm để chắc chắn kết thúc mùa giải Premier League ở vị trí thứ ba. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã có thể hoàn thành mục tiêu này từ tuần trước nếu không gây thất vọng trong trận hòa không bàn thắng trên sân Sunderland.

HLV Michael Carrick chắc chắn kỳ vọng đội bóng sẽ thể hiện bộ mặt tích cực hơn. Đặc biệt là khi MU đã thắng bảy trong tám trận sân nhà kể từ khi vị HLV tạm quyền người Anh tiếp quản hồi tháng 1 năm nay.

Trong khi đó, trận hòa 1-1 với Newcastle tuần trước đã giúp Nottingham Forest hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Điều đó cho phép họ được chơi thoải mái tại Old Trafford và nếu có ra về với thất bại thì cũng không phải thảm họa với "The Tricky Trees”.

Arsenal - Burnley: 2h ngày 19/5

Arsenal vẫn đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, dù Man City tiếp tục gây áp lực bằng chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace để thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm.

Arsenal đang tiến gần hơn đến chức vô địch Ngoại hạng Anh

Hiện cả hai đội đều còn 2 trận chưa đấu, nhưng Arsenal có thể chính thức đăng quang ở ngay vòng đấu này. Điều kiện cần là đội bóng của Mikel Arteta đánh bại Burnley trên sân nhà (nhiều khả năng sẽ xảy ra). Điều kiện đủ là Man City phải không thắng Bournemouth trong trận đấu diễn ra lúc 1h30 ngày 20/5.

Với bối cảnh hiện tại, không ngạc nhiên nếu Arsenal thắng đậm Burnley. Bởi lẽ, đối thủ đã xuống hạng, ý chí thi đấu chắc chắn sẽ sụt giảm. Đây là cơ hội để đoàn quân của HLV Arteta vừa giành trọn 3 điểm, vừa vượt qua Man City về mặt hiệu số. Theo siêu máy tính Ngoại hạng Anh, "Pháo thủ" có thể thắng 3-0, thậm chí 4-0.

Bournemouth - Man City: 1h30 ngày 20/5

Chuỗi hành trình của Man City vô cùng gian nan. Bởi trước khi bước vào trận đấu này, thì vào lúc 21h ngày 16/5, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã trải qua trận chung kết FA Cup vô cùng cam go với Chelsea.

Khi trở lại Ngoại hạng Anh, khó lòng đòi hỏi Man City có thể chơi tấn công áp đảo trước đội chủ nhà. Nên nhớ, Bournemouth đang xếp thứ sáu, vị trí có thể giúp họ dự Champions League mùa sau. Do vậy, theo dự đoán của siêu máy tính, thầy trò HLV Iraola có đủ khả năng cầm chân Man City 1-1, qua đó giúp Arsenal đăng quang sớm.

Lịch thi đấu vòng 37 Ngoại hạng Anh