Mỹ nhân điền kinh đẹp nhất thế giới, mặc áo sơ mi hững hờ để lộ bikini

Alica Schmidt tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ khi tung bộ ảnh mới mang tên “Lost files” (những tệp/ảnh bị thất lạc), ghi lại những khoảnh khắc đầy cuốn hút trong chuyến nghỉ dưỡng và chụp hình thời trang. Nữ VĐV người Đức, vốn được mệnh danh là “mỹ nhân điền kinh đẹp nhất thế giới” nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác với phong cách vừa gợi cảm vừa thanh lịch.

Alica Schmidt và hình ảnh tuyệt đẹp mà cô vừa chia sẻ trên trang cá nhân có hơn 5 triệu người theo dõi

Bộ ảnh “Lost files” gây bão mạng xã hội

Trên trang Instagram cá nhân, Alica Schmidt chia sẻ loạt ảnh hậu trường được thực hiện trong một buổi nghỉ dưỡng tại Barcelona kết hợp cùng một thương hiệu mỹ phẩm. Người đẹp 27 tuổi diện bikini tối màu bên trong, khoác hờ áo sơ mi trắng rộng tạo nên phong cách phóng khoáng nhưng vẫn đầy tinh tế.

Trong nhiều bức hình, Schmidt để tóc vàng buông tự nhiên, kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng để tôn vẻ đẹp khỏe khoắn đặc trưng của một VĐV điền kinh chuyên nghiệp. Khung cảnh biển, ánh hoàng hôn và phong cách chụp tối giản càng khiến bộ ảnh mang màu sắc điện ảnh.

Bài đăng nhanh chóng gây sốt với hàng loạt bình luận khen ngợi từ người hâm mộ lẫn các VĐV nổi tiếng. Keely Hodgkinson để lại bình luận đầy phấn khích, trong khi nhiều fan gọi Schmidt là “vẻ đẹp hoàn hảo của thể thao hiện đại”.

Trước đó hồi tháng 2/2026, nữ runner người Đức cũng từng gây chú ý với loạt ảnh “Lost files from Thailand”. Khi ấy, Schmidt xuất hiện trong chiếc váy trắng tối giản giữa khung cảnh nghỉ dưỡng yên bình tại Thái Lan, mang đến hình ảnh dịu dàng khác hẳn vẻ mạnh mẽ thường thấy trên đường chạy.

Không chỉ xinh đẹp, Alica Schmidt còn là VĐV Olympic thực thụ

Dù nổi tiếng trên mạng xã hội với vẻ ngoài cuốn hút, Alica Schmidt không đơn thuần là một hot girl thể thao. Cô là thành viên của đội tuyển điền kinh Đức, từng tham dự Olympic Tokyo 2020 và Paris 2024 ở nội dung tiếp sức 4x400m.

Schmidt sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ nhờ sự kết hợp hiếm có giữa ngoại hình người mẫu và sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Cô thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá về thời trang, fitness và chăm sóc sức khỏe, song vẫn duy trì việc tập luyện cường độ cao.

Điểm khiến Alica Schmidt được yêu thích nằm ở hình ảnh khỏe khoắn, năng động nhưng không phô trương quá đà. Các bộ ảnh của cô thường theo phong cách tự nhiên, tận dụng ánh sáng và bối cảnh đời thường thay vì chạy theo xu hướng hào nhoáng.

Từ đường chạy Olympic cho tới mạng xã hội, Alica Schmidt đang cho thấy sức hút đặc biệt của thế hệ VĐV hiện đại, tài năng thể thao, phong cách thời trang và khả năng tạo ảnh hưởng toàn cầu cùng lúc.