Lâm Quang Nhật đạt thành tích IRONMAN 70.3 tốt nhất Việt Nam

Lâm Quang Nhật trong khoảnh khắc về đích cuộc thi IRONMAN 70.3 Vietnam 2026 tại Đà Nẵng sáng 10/5. Ảnh: Nguyễn Lâm

Phần thi ba môn phối hợp IRONMAN 70.3 gồm 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ. Trước Quang Nhật, VĐV Việt Nam đạt thành tích tốt nhất cự ly này là Lê Nhật Tài với 4 giờ 25 phút 28 giây năm 2025 cũng tại Đà Nẵng. Một triathlete người Việt khác là Bùi Trung từng đạt 4 giờ 13 phút 30 giây năm 2024, nhưng khi đó, đường bơi của giải tại Đà Nẵng bị rút ngắn vì điều kiện thời tiết.

Với 4 giờ 13 phút 44 giây sáng nay, Quang Nhật còn về nhì chung cuộc và nhất nhóm tuổi 25-29 IRONMAN 70.3 Vietnam. Đây là lần đầu tiên một triathlete Việt Nam được xướng tên trong top 3 chung cuộc nam của giải đấu này qua 10 kỳ tổ chức tại Việt Nam. Nhà vô địch của cuộc thi là Rodrigo Acevedo - VĐV người Colombia đạt 4 giờ 2 phút 22 giây.

Quang Nhật vốn là kình ngư số một Đông Nam Á ở cự ly trung bình giai đoạn 2013-2017. Sở trường này giúp anh bứt phá, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu rồi về nhất phần thi 1,9km bơi với 22 phút 44 giây, qua đó tạo lợi thế đáng kể trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Sang phần đạp xe 90km, triathlete đến từ TP HCM tiếp tục cho thấy sự ổn định về tốc độ lẫn khả năng phân phối thể lực. Phải qua nửa quãng đường, Quang Nhật mới lùi xuống thứ hai, sau Acevedo - người từng đạt PR (kỷ lục cá nhân) 3 giờ 31 phút tại IRONMAN 70.3 Wacao 2016. Nhưng đại diện Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ hai này đến hết phần thi, khi anh về nhì với 2 giờ 12 phút 17 giây, đạt vận tốc trung bình 40,91 km/h, tạo khoảng cách gần một phút so với Jed Radbone - VĐV Australia ở kế sau.

Chạy bộ từng là phần thi khiến Quang Nhật gặp khó khăn từ khi chuyển sang chơi triathlon. Nhưng tại Đà Nẵng sáng nay, anh vẫn hoàn thành 21,1km với thông số 1 giờ 33 phút 34 giây, đạt pace trung bình 4:21 (4 phút 21 giây mỗi kilomet) để về đích thứ hai chung cuộc, chỉ sau Acevedo.

Năm 2026 Quang Nhật mới bắt đầu đầu tư mạnh vào cự ly trung bình, sau gần 7 năm tập luyện và thi đấu triathlon cự ly Sprint (bơi 750m, đạp xe 20km, chạy bộ 5 km). Trước giải tại Đà Nẵng hôm nay, VĐV này cũng gặp nhiều khó khăn do vừa phải tập luyện cho IRONMAN 70.3 trong khi vẫn phải duy trì nền tảng Sprint hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao Toàn Quốc nửa cuối năm 2026.

Sprint đòi hỏi khả năng duy trì tốc độ cao trong thời gian ngắn, còn IRONMAN 70.3 lại yêu cầu VĐV sở hữu nền tảng sức bền ổn định cùng chiến thuật thi đấu hoàn toàn khác. Khâu phân phối thể lực, set-up xe đạp, tư thế đạp cho đến trang phục thi đấu đều phải được điều chỉnh theo hướng tối ưu để thích nghi với cường độ và thời gian thi đấu dài hơn.

"Tôi đã phải điều chỉnh đáng kể giáo án tập luyện, dinh dưỡng và thể lực để đảm bảo song song cho hai mục tiêu", Quang Nhật nói sau khi về đích. Theo triathlete 29 tuổi, bên cạnh khâu chuẩn bị kỹ lưỡng, điều kiện thời tiết tại Đà Nẵng sáng nay cũng thuận lợi để anh phát huy tối đa khả năng. Biển êm, có gió vừa phải, nhiệt độ 31 độ C và nóng ẩm vẫn trong mức Quang Nhật có thể kiểm soát.

Quang Nhật sinh năm 1997 tại TP HCM. Anh từng là thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia và giành HC vàng bơi tự do 1500m ở SEA Games 27 (Myanmar) và 28 (Singapore). Năm 2017, Quang Nhật giành HC vàng và phá kỷ lục nhóm tuổi bơi tự do 1500m châu Á.

Sau năm 2017, Quang Nhật chuyển sang tập luyện và thi đấu triathlon. Anh vô địch ngay giải đầu tiên tham dự - Sunset Bay Triathlon 2019. VĐV 26 tuổi sau đó khẳng định vị thế số một quốc gia ở môn triathlon với ba chức vô địch Trifactor Vietnam liên tiếp. Quang Nhật cũng ba năm liền lập kỷ lục quốc gia triathlon với các thông số: 1 giờ 5 phút 2 giây (2023), 1 giờ 0 phút 59 giây (2024) và 1 giờ 0 phút 36 giây (2025).

Với môn triathlon, Quang Nhật cùng tuyển Việt Nam dự cả bốn kỳ SEA Games gần nhất - 30, 31, 32 và 33.