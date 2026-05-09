Thực hư thông tin "Yết Kiêu mới" bơi từ sông Đà về Hà Nội: 10 tiếng, 61km và 5 chiếc bánh

Thời điểm phần lớn mọi người còn đang ngủ say, chàng trai tên Minh Quang âm thầm nhảy xuống dòng sông Đà lúc 1h sáng. Mục tiêu của anh nghe giống một lời nói đùa trên mạng hơn là kế hoạch thật, bơi từ Hòa Bình về Hà Nội, quãng đường khoảng 61km.

10 tiếng sau, mạng xã hội Việt Nam có thêm một “hiện tượng”. Không huy chương, không phải giải đấu chuyên nghiệp, hành trình khiến dân mạng vừa nể phục, vừa hoài nghi, vừa cười nghiêng ngả vì… quá phi lý.

Bài đăng về hành trinh bơi đêm ở sông Đà của Minh Quang đang khiến làng bơi Việt xôn xao bàn tán

Chuyến bơi đêm khiến mạng xã hội bùng nổ

Theo những thông tin được chia sẻ, Minh Quang bắt xe lên Hòa Bình vào cuối tháng 4, xuống nước lúc khoảng 1h sáng và liên tục bơi theo dòng sông Đà hướng về Hà Nội.

“Đạo cụ” đồng hành cùng anh nghe còn khó tin hơn với chỉ 5 chiếc bánh, 1 lon nước tăng lực, một chiếc phao kéo phía sau.

Không ekip truyền thông, không xuồng hộ tống rầm rộ, không livestream câu view. Chỉ có một bài đăng đơn giản cùng dữ liệu hành trình khiến cộng đồng mạng lập tức tranh cãi.

Bởi nếu con số 61km trong khoảng 10 tiếng là chính xác, tốc độ trung bình của Minh Quang sẽ thuộc mức cực kỳ cao đối với bơi đường dài tự nhiên.

Và thế là cộng đồng mạng Việt Nam lập tức chia thành hai nửa một bên gọi anh là “Yết Kiêu tái thế”, bên còn lại hỏi vui “Ủa rồi 60km sau là bắt Grab hay gì?”.

Từ "Yết Kiêu" đến Aquaman: Cộng đồng mạng Việt Nam có cách riêng để ngưỡng mộ

Điều thú vị nhất không nằm ở chuyện bơi nhanh đến đâu, mà là cách cộng đồng mạng phản ứng. Thay vì tranh cãi gay gắt kiểu toxic, phần lớn bình luận lại mang màu sắc hài hước, “cà khịa” nhưng đầy thích thú.

Rất nhiều người ví Minh Quang như: “Thủy quái sông Đà”, “Con trai vua Thủy Tề”, hay đơn giản là “Aquaman bản Việt”.

Một trong những bình luận được chia sẻ nhiều nhất viết: “Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai?”, “Ngoài mẹ và em còn ai rớt nữa không để anh cứu một thể”.

Có người đùa: “Cỡ mình cũng làm được, nhưng không biết bao giờ mới hoàn thành xong”.

Người khác thì “phân tích chuyên môn”: “Đi xe máy còn ngán chứ đừng nói bơi".

Trong khi đó, cụm từ “5 cái bánh và 1 lon nước tăng lực” bất ngờ trở thành meme mới.

Nhưng phía sau những câu đùa là sự nể phục thật sự

Dù mạng xã hội đầy meme, phần đông vẫn nhìn nhận đây là hành trình cực kỳ đáng nể nếu thông tin là xác thực.

Bơi đường dài ngoài tự nhiên khác hoàn toàn bơi hồ vì dòng chảy thay đổi liên tục, nhiệt độ nước giảm mạnh về đêm, nguy cơ chuột rút, mất phương hướng, va chạm tàu thuyền, xoáy nước và kiệt sức.

Đặc biệt, sông Đà vốn nổi tiếng với dòng nước mạnh và địa hình phức tạp. Ngay cả những người biết bơi tốt cũng không dễ duy trì thể lực trong thời gian dài như vậy.

Một số bình luận tỉnh táo hơn cho rằng cần nhìn nhận đúng: “Đây không phải trò để bắt chước”.

Và thực tế, ngay cả các VĐV Ironman hay bơi biển chuyên nghiệp cũng cần đội hỗ trợ, dinh dưỡng tính toán kỹ, thiết bị định vị, kế hoạch an toàn, cùng quá trình tập luyện cực dài.

Con số “61km trong 10 tiếng” vì sao gây tranh cãi?

Một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất là pace bơi.

Nhiều người cho rằng nếu tính toán đơn thuần, tốc độ trung bình gần mức khoảng 1 phút/100m, tương đương tốc độ rất cao trong bơi đường dài.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng lưu ý rằng đây là bơi xuôi dòng, dòng chảy sông Đà có thể hỗ trợ tốc độ đáng kể, đặc biệt khi thủy điện điều tiết nước.

Nói cách khác, không thể so trực tiếp với thành tích bơi bể hay Olympic.

Một dân mạng bình luận khá hợp lý: “Kỳ tích là thật, nhưng dòng nước chắc chắn cũng là đồng đội mạnh nhất của anh ấy”.

Đó có lẽ là góc nhìn công bằng nhất giữa hai thái cực thần thánh hóa và phủ nhận hoàn toàn.

Điều khiến câu chuyện lan truyền mạnh không chỉ vì thành tích, mà bởi tinh thần phiêu lưu rất “đời”. Không quá đánh bóng bản thân. Không slogan truyền cảm hứng. Không phát biểu kiểu “vượt qua giới hạn”.

Chỉ là một chàng trai xuống nước lúc 1h sáng với vài chiếc bánh và ý nghĩ: “Thử xem mình bơi được tới đâu”.