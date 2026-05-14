Mỹ nhân golf mặc trang phục táo bạo không nội y, khoe đường cong gợi cảm

"Màn đổ bộ" nóng bỏng tại Las Vegas và phản ứng từ người hâm mộ

Paige Spiranac vừa có chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh tại khách sạn và sòng bài Wynn danh tiếng ở Las Vegas. Ngay sau đó, cô đã "chiêu đãi" hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram bằng một loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào những khung hình Paige diện chiếc váy gợi cảm, khéo léo khoe đường cong mà không cần nội y.

Ngay sau khi đăng tải với dòng trạng thái: "Một vài hình ảnh từ những ngày tuyệt vời nhất", bài viết của cô đã thu hút hàng vạn lượt tương tác. Cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi vẻ đẹp của cựu golfer chuyên nghiệp này với những mỹ từ như "vẻ đẹp thuần khiết", "người phụ nữ hoàn hảo" hay "nhan sắc gây ngừng thở". Đây không phải lần đầu tiên Paige gây sốt với phong cách thời trang táo bạo, nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều biết cách làm mới mình để giữ vững vị thế là một trong những người ảnh hưởng nhất giới golf.

Bên cạnh những tấm hình quyến rũ, Paige cũng không quên chia sẻ những khoảnh khắc vung gậy trên sân cỏ để khẳng định kỹ năng golf điêu luyện của mình vẫn chưa hề mai một. Tuy nhiên, sự nghiệp của mỹ nhân này đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực giải trí. Gần đây nhất, cô đã xác nhận tham gia một vai diễn trong bộ phim đình đám Happy Gilmore 2, một bước tiến khẳng định sức hút đa năng của mình ngoài phạm vi thể thao.

Không dừng lại ở đó, Paige Spiranac liên tục xuất hiện tại các sự kiện thể thao lớn với vai trò khách mời danh dự. Mới đầu tuần này, người ta còn bắt gặp cô xuất hiện rạng rỡ tại giải Truist Championship ở Quail Hollow Club, sánh bước cùng ngôi sao bóng rổ NBA Seth Curry. Sự kết hợp giữa chuyên môn golf, ngoại hình lôi cuốn và khả năng lấn sân điện ảnh đang biến Paige thành một biểu tượng giải trí thực thụ, khiến mỗi bước đi của cô đều trở thành tâm điểm khai thác của truyền thông quốc tế.