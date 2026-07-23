Rung chuyển boxing: "Vua giang hồ" Fury & "Quyền vương" Joshua cùng lên đài

Thế giới quyền anh hạng nặng đang đứng trước tuần lễ kích thích bậc nhất thập kỷ khi hai ngôi sao lớn nhất của Vương quốc Anh là Tyson Fury và Anthony Joshua đồng loạt thượng đài chỉ cách nhau đúng 24 giờ.

Fury và Joshua dự kiến sẽ so tài vào cuối năm, họ đang có những trận khởi động cho đại chiến sắp tới

Bản giao kèo lịch sử cho trận siêu kinh điển "Battle of Britain" (Đại chiến Anh quốc giữa Fury gặp Joshua) trị giá hàng trăm triệu đô la vào cuối năm đã được ký kết, nhưng luật chơi hiện tại vô cùng tàn nhẫn, đây là một điều khoản kích hoạt song song, nghĩa là chỉ cần một trong hai người sảy chân vào cuối tuần này, quả bom tấn của lịch sử boxing sẽ vĩnh viễn bị hủy nổ.

Cả thế giới đang nín thở hướng về hai sàn đấu hoàn toàn đối lập từ Đông Nam Á sang Trung Đông, nơi cả "Vua giang hồ" lẫn "Quyền vương" đều phải đặt cược cả sự nghiệp của mình vào hai trận chiến sinh tử riêng biệt để bảo toàn tấm vé cho trận đại chiến vĩ đại nhất cuộc đời.

"Vua giang hồ" Fury và màn tái xuất kỳ lạ trong bóng tối tại Thái Lan

Mở màn cho chuỗi sự kiện chấn động này là quyết định điên rồ và đầy dị biệt đúng chất của Tyson Fury vào Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2026. Thay vì chọn những thánh địa hào nhoáng như Las Vegas hay London, Fury lại bất ngờ chọn thượng đài tại Sân vận động Max Muay Thai ở Pattaya, Thái Lan để đối đầu với gã hộ pháp cao 2m02 người Ba Lan Mariusz Wach.

Fury đấu tay đấm Ba Lan ở Thái Lan

Trận đấu này mang tính chất vô cùng đặc biệt khi được tổ chức hoàn toàn khép kín, không phát sóng trực tiếp ra công chúng mà chỉ ghi hình độc quyền để làm tư liệu cho loạt phim tài liệu của Netflix.

Đây là một bước tính toán bài bản giúp Fury giũ bỏ sự trì trệ sau thời gian dài vắng bóng, tìm lại cảm giác không gian sàn đấu chuẩn xác mà không phải chịu áp lực từ truyền thông, đồng thời anh cũng tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ tiền thù lao trận này cho một trại trẻ mồ côi tại địa phương.

"Quyền vương" Joshua và trận chiến sinh tử đầy rủi ro tại Trung Đông

"Quyền vương" Anthony Joshua sẽ bước vào một thử thách mang tính chất khốc liệt và rủi ro hơn gấp bội vào Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2026, tại Jeddah Superdome, Ả Rập Xê Út. Trái ngược hoàn toàn với sự kín tiếng của Fury, trận đấu của Joshua là một ngày hội thương mại đúng nghĩa và được truyền hình trực tiếp đến hơn 200 quốc gia thông qua nền tảng DAZN PPV.

Joshua so tài đối thủ Albania

Đối thủ của anh, tay đấm người Albania Kristian Prenga, là một "hung thần" thực sự khi sở hữu thành tích đáng sợ với 20 trận thắng chuyên nghiệp và đạt tỷ lệ knock-out tuyệt đối 100%. Đối đầu với một cỗ máy sở hữu cú đấm "một phát chết luôn" như Prenga, một tích tắc lơ là của Joshua sẽ khiến anh mất trắng mọi thứ và tự tay tước đi cơ hội định đoạt chương cuối sự nghiệp của chính mình.