Huyền thoại đấu vật qua lại với 10.000 phụ nữ, 5 đời vợ vẫn được mỹ nhân xin yêu

Ở tuổi 77, Ric Flair vẫn khiến người hâm mộ phải bất ngờ bởi cuộc sống tình cảm đầy biến động. Sau gần 2 năm chia tay, huyền thoại WWE vừa tái hợp Wendy Barlow, người vợ cũ kém ông 11 tuổi.

Ric Flair và Wendy Barlow bất ngờ nối lại mối tình sau gần 2 năm chia tay

“The Nature Boy” và tình trường khét tiếng

Ric, biệt danh “The Nature Boy” (cậu bé thiên nhiên), là một trong những tượng đài lớn nhất lịch sử đô vật biểu diễn Mỹ. Ông từng 16 lần vô địch thế giới và tạo dựng hình ảnh đặc trưng với phong cách ngông nghênh, hào hoa trên sàn đấu.

Nhưng phía sau sự nghiệp lẫy lừng ấy là một đời tư không kém phần ồn ào. Trong một bộ phim tài liệu của ESPN, huyền thoại WWE từng tiết lộ ông đã qua lại với khoảng 10.000 phụ nữ trong suốt cuộc đời.

Ric Flair cũng trải qua 5 cuộc hôn nhân và không ít lần trở thành tâm điểm truyền thông vì những câu chuyện tình cảm.

Nhiều người cho rằng ở tuổi 77, tay chơi kỳ cựu này có lẽ đã chọn cuộc sống bình lặng. Thế nhưng, Ric Flair một lần nữa chứng minh chuyện tình cảm của ông vẫn còn nhiều diễn biến bất ngờ.

“The Nature Boy” vẫn giữ sức hút đặc biệt ở tuổi 77

Vợ cũ bất ngờ “quay xe”

Ngày 9/8/2026, huyền thoại đào hoa gây chú ý khi chia sẻ thông tin Wendy Barlow, người vợ thứ 5, đã trở lại bên mình.

Hai người từng có 13 năm gắn bó trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2018. Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, cặp đôi tuyên bố chia tay vì lịch trình bận rộn khiến cuộc sống chung ngày càng khó dung hòa.

Sau gần 2 năm xa cách, Wendy bất ngờ nối lại tình cảm với Ric Flair. Đón nhận màn “quay xe” của người cũ, tay chơi 77 tuổi lập tức thể hiện sự tự tin quen thuộc.

Trên mạng xã hội, ông viết: “Tôi đã bảo cô rồi mà! Chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô ấy phải tự chạy quay lại đây thôi!! Ít nhất thì tôi biết mình đang được chăm sóc bởi những bàn tay tử tế nhất, vì cô ấy luôn là người chăm lo cho tôi tốt nhất trên thế giới này. Cuối cùng thì cô ấy cũng nhận ra rằng trên đời này chỉ có một Ric Flair và một James Bond mà thôi. Hiện tại tôi đang sẵn sàng cho mọi "cuộc vui". Để xem Wendy có còn giữ được phong độ hay không nhé! Tiến lên nào!”.

Dòng trạng thái đậm chất “The Nature Boy” nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ WWE.

Huyền thoại WWE từng "qua lại" với rất nhiều mỹ nhân

Mối tình từng vượt qua biến cố

Dù từng đường ai nấy đi, Wendy vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong cuộc đời Ric Flair.

Năm 2017, khi huyền thoại WWE trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng, Wendy là người ở bên chăm sóc ông trong thời gian dài. Sau đó, Ric Flair nhiều lần bày tỏ sự biết ơn đối với người phụ nữ đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn khó khăn nhất.

Vì vậy, màn tái hợp lần này không đơn thuần là câu chuyện về một huyền thoại đào hoa chinh phục lại tình cũ. Sau 13 năm bên nhau, giữa Ric Flair và Wendy vẫn tồn tại sợi dây gắn kết khó dễ dàng cắt đứt.

Ở tuổi 77, Ric Flair đã rời xa thời kỳ đỉnh cao trên sàn đấu, nhưng cuộc đời của của ông vẫn chưa thiếu những tình tiết kịch tính.