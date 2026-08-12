Báo Malaysia thúc giục đội nhà chơi pressing, đôi công với ĐT Việt Nam

Malaysia không ngại bị đánh giá thấp

Trong bối cảnh những nhận định trước trận hay tương quan trên giấy tờ đều nghiêng về phía ĐT Việt Nam, Malaysia được kỳ vọng sẽ chứng minh mọi dự đoán đều có thể bị đảo ngược trên sân cỏ, qua đó tạo nên câu chuyện bất ngờ tại giải đấu năm nay.

ĐT Malaysia có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất AFF Cup 2026

HLV trưởng Tan Cheng Hoe cho rằng mọi thành viên đội tuyển cần nuôi tham vọng lớn, dù thừa nhận quá trình chuẩn bị của Malaysia lần này không diễn ra hoàn hảo.

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định: “Có lẽ ngay từ đầu, không ai nghĩ chúng tôi có cơ hội lọt vào bán kết, bởi chúng tôi biết quá trình chuẩn bị của đội không thực sự suôn sẻ. Tuy nhiên, khát khao của các cầu thủ cùng sự hướng dẫn liên tục từ ban huấn luyện đã giúp chúng tôi tiến lên”.

Thắng Philippines nhưng chưa hài lòng

Ở lượt trận cuối bảng B diễn ra tại sân vận động bóng đá Kuala Lumpur vào tối 10/8, pha lập công duy nhất của Pavithran giúp Malaysia đánh bại Philippines với tỷ số 1-0, qua đó giành tấm vé vào bán kết.

Đánh giá về màn trình diễn trước Philippines, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận các học trò chưa đạt phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, ông vẫn hài lòng khi Malaysia giành được ba điểm quan trọng để hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất.

“Phong độ của các cá nhân chưa đạt mức chúng tôi mong muốn. Về mặt thể chất, có thể chúng tôi đã lép vế trước Philippines. Chúng tôi cũng không tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng trong bóng đá, điều quan trọng là phải sắc bén trước khung thành”, nhà cầm quân của tuyển Malaysia nói.

Theo tờ Kosmo, ĐT Malaysia có thể chơi tấn công trước ĐT Việt Nam

Báo chí thúc giục ĐT Malaysia phải nâng cao cường độ

Chiến thắng trước Philippines là điều quan trọng nhất, nhưng ĐT Malaysia vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn gây bất ngờ trước Việt Nam ở bán kết.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành được ba điểm. Theo tôi, đội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Các cầu thủ trẻ cũng cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm thi đấu trên đấu trường quốc tế”, ông Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Malaysia sẽ đối đầu Việt Nam trong hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026 vào ngày 16 và 19/8. Dù bị đánh giá thấp hơn, “Harimau Malaya” đang hướng đến việc phá vỡ mọi dự đoán bằng lối chơi có cường độ cao hơn và khả năng kiểm soát tốt sức ép.

Trước trận đánh lớn, tờ báo Malaysia là Kosmo mong muốn thầy trò HLV Tan Cheng Hoe có thể nâng cao cường độ thi đấu, đồng thời dám chơi đôi công một cách sòng phẳng với ĐT Việt Nam.

Tờ báo này cũng dẫn theo lời HLV Tan Cheng Hoe, về việc ĐT Malaysia thi đấu mà thiếu đi cường độ: “Chắc chắn ĐT Việt Nam là ứng viên sáng giá của giải đấu lần này, nhưng ĐT Malaysia cũng có những giấc mơ của riêng mình. Chúng tôi cần phân tích một số trận đấu của Việt Nam, đồng thời nâng cao hơn nữa cường độ thi đấu và biết cách kiểm soát những tình huống chịu áp lực lớn”.

Tờ Metro khẳng định, ĐT Malaysia cần có kết quả tốt ở Kuala Lumpur

Trong khi đó tờ Metro cũng khẳng định, phòng ngự trước một đội bóng có nhiều ngôi sao tấn công như ĐT Việt Nam sẽ thật vô nghĩa. Hơn thế, ký giả Syazwan Msar cho rằng nếu không thể gặt hái kết quả có lợi trong trận lượt đi tại Kuala Lumpur, thì sẽ thật khó để “Harimau Malaya” lật ngược tình thế trong trận tái đấu ở Hà Nội ngày 19/8.