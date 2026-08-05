Nhà vô địch boxing tuyển thêm bạn gái để xây dựng "chuyện tình 3 người"

"Chuyện tình 3 người", đó là điều tưởng như chỉ xuất hiện trong những câu chuyện vui nhưng đó là điều đã diễn ra và David Haye đã xây dựng mối quan hệ này. Cụ thể vào năm 2023, nhà cựu vô địch boxing, Haye cùng với bạn gái Osborne và nữ ca sĩ Una Healy đã có những ngày tháng chung sống hạnh phúc.

Haye và bạn gái Osborne (phải) từng gây sốc khi muốn tìm kiếm thêm người cho cuộc tình tay 3

Nhưng sau đó, nữ ca sĩ Healy không còn cảm thấy hào hứng với mối quan hệ phức tạp trên nên cô chọn cách ra đi. Haye và bạn gái xinh đẹp liên tục có những chuyến du lịch tới với các vùng đất mới và họ cũng đã tìm đối tác cho cuộc tình 3 người.

Trên ứng dụng hẹn hò, Haye không ngần ngại nói ra về việc tìm kiếm mối tình lãng mạn mới. Võ sĩ người Anh viết: "Tôi là kẻ ích kỷ, không có gì đủ tốt, tôi luôn muốn nhiều hơn, hiếm khi hài lòng. Thật may mắn khi có được người bạn đời tuyệt vời Osborne. Chúng tôi yêu thích nguồn năng lượng tích cực, niềm vui và sự khỏe mạnh, đi du lịch đến những địa điểm đẹp, ngắm bình minh/hoàng hôn và kết nối với những người có cùng chí hướng".

Nhà cựu vô địch thế giới boxing trước đây kết hôn và có chung con trai với người vợ cũ Natasha, họ ở bên nhau 8 năm trước khi chia tay (2008-2126). Haye và Osborne bắt đầu hẹn hò vào năm 2020, mối tình của họ trở nên ầm ĩ khi có thêm người thứ 3. Hiện tại Haye và Osborne vẫn đang chung sống và tận hưởng chuyện tình hạnh phúc.

Haye, biệt danh "Máy sấy cỏ", bắt đầu sự nghiệp boxing từ năm 2002 và kết thúc vào năm 2018. Anh có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp và tham gia tổng cộng 32 trận, giành chiến thắng trong 28 trận với 26 lần knock-out đối thủ. Tuy nhiên, ở 2 trận cuối sự nghiệp, Haye đều thất bại. Theo Daily Express, Haye hiện sở hữu tài sản trị giá khoảng 20 triệu USD (khoảng 500 tỷ đồng).