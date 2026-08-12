La Liga thay đổi về luật chưa từng có: Barca, Real Madrid chịu tác động ra sao?

Chống câu giờ quyết liệt, cầu thủ và thủ môn đều bị siết chặt

Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha (CTA) đã công bố bộ quy định mới sẽ được áp dụng trên toàn bộ các hạng đấu từ mùa giải 2026-2027. Trọng tâm của những thay đổi lần này là hạn chế tối đa hành vi câu giờ, vấn đề vốn gây nhiều tranh cãi tại La Liga trong nhiều năm qua.

Chống câu giờ quyết liệt, cầu thủ và thủ môn đều bị siết chặt

Theo quy định mới, bất kỳ cầu thủ nào phải điều trị y tế trên sân đều buộc phải rời sân trong 1 phút trước khi được phép trở lại thi đấu. Ngoại lệ chỉ áp dụng với thủ môn bị chấn thương, các tình huống va chạm đầu giữa nhiều cầu thủ hoặc trường hợp xảy ra sau một pha phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng hoặc thẻ đỏ.

Đáng chú ý, nếu thủ môn cần chăm sóc y tế khiến trận đấu bị gián đoạn sau một pha bóng không có lỗi, huấn luyện viên sẽ phải chỉ định một cầu thủ khác rời sân trong 1 phút sau khi bóng lăn trở lại. Đây là quy định mới được CTA thử nghiệm với sự ủng hộ của IFAB.

Ngoài ra, các cầu thủ bị thay ra chỉ có 10 giây để rời sân. Nếu quá thời gian này, cầu thủ vào thay sẽ phải chờ thêm 1 phút bên ngoài đường biên mới được phép vào sân.

Trong các tình huống cố định, trọng tài cũng sẽ áp dụng cơ chế đếm ngược 5 giây. Nếu đội đang hưởng bóng vẫn chưa đưa bóng vào cuộc khi hết thời gian, quyền kiểm soát bóng sẽ được trao cho đối phương.

VAR được trao thêm quyền, giảm tranh cãi về các quyết định

Bên cạnh việc chống câu giờ, La Liga cũng mở rộng phạm vi hoạt động của VAR theo mô hình từng được áp dụng tại World Cup 2026.

VAR được trao thêm quyền, giảm tranh cãi về các quyết định

Theo đó, VAR sẽ có quyền can thiệp nếu trọng tài rút nhầm thẻ vàng hoặc thẻ đỏ cho sai cầu thủ. Tuy nhiên, công nghệ này chỉ được phép xác định đúng danh tính người nhận thẻ, chứ không xem xét lại việc pha phạm lỗi có chính xác hay không.

Quy định này được đưa ra sau nhiều tình huống gây tranh cãi, trong đó có trường hợp tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ nhận thẻ vàng thứ hai ở trận tứ kết World Cup gặp Argentina.

Một điểm mới khác là VAR sẽ tự động kiểm tra toàn bộ các tình huống phạt góc. Nếu có bằng chứng rõ ràng cho thấy trọng tài đưa ra quyết định sai và bóng đáng ra phải là phát bóng lên, quyết định sẽ được điều chỉnh ngay lập tức.

Đặc biệt, giống World Cup 2026, các trọng tài La Liga sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR sẽ phải bật micro để công khai giải thích quyết định của mình trước khán giả trên sân cũng như người xem truyền hình.

"Luật Vinicius" được áp dụng nhưng nhẹ hơn World Cup

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất bắt nguồn từ vụ việc liên quan tới Vinicius Junior tại World Cup 2026.

Theo bài gốc, ngôi sao của Real Madrid từng khẳng định mình là nạn nhân của hành vi phân biệt chủng tộc từ Gianluca Prestianni (Benfica). Do cầu thủ người Argentina che miệng khi trao đổi nên không thể xác định chính xác nội dung cuộc nói chuyện, khiến vụ việc gây nhiều tranh cãi.

Sau đó, World Cup 2026 ban hành quy định mới: cầu thủ cố tình che miệng khi tranh cãi hoặc nói chuyện với đối thủ sẽ bị phạt thẻ đỏ. Miguel Almirón (Paraguay) và Piero Hincapié (Ecuador) là những trường hợp đầu tiên bị xử lý theo quy định này.

Tại La Liga, điều luật tương tự cũng được áp dụng nhưng với mức độ nhẹ hơn. Nếu cầu thủ che miệng trong lúc tranh cãi gay gắt với đối thủ hoặc phản ứng với trọng tài nhằm che giấu nội dung cuộc đối thoại, trọng tài sẽ rút thẻ vàng thay vì thẻ đỏ như tại World Cup.

Luật mới về phát bóng, phạt đền có thể ảnh hưởng trực tiếp Barca và Real Madrid

CTA cũng bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến các tình huống phát bóng lên và đá phạt đền. Theo đó, nếu một cầu thủ ngoài sân dùng tay chạm bóng sau khi thủ môn đã khống chế và chuyền bóng, dù bóng vẫn còn trong khu vực 6m50, đội đối phương sẽ được hưởng quả phạt đền.

Luật mới về phát bóng, phạt đền

Quy định này gợi nhớ tới tình huống gây tranh cãi ở tứ kết Champions League mùa trước, khi Barcelona gửi đơn khiếu nại lên UEFA sau pha để bóng chạm tay của Marc Pubill bên phía Atletico Madrid sau đường chuyền từ thủ môn Juan Musso. Khi đó, trọng tài chỉ cho Atletico thực hiện lại quả phát bóng từ khung thành, khiến HLV Hansi Flick cùng Barcelona phản ứng dữ dội.

Một thay đổi khác liên quan đến các quả phạt đền. Nếu cầu thủ vô tình chạm bóng hai lần nhưng vẫn ghi bàn, quả đá sẽ được thực hiện lại. Tuy nhiên, nếu cú sút sau pha chạm bóng hai lần không thành công hoặc bị thủ môn cản phá thì sẽ không được đá lại.

Quy định này được xem là bài học rút ra từ tình huống của Julian Alvarez trong loạt luân lưu gặp Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League mùa giải 2024-2025. Khi đó, Alvarez đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì chạm bóng hai lần. Theo luật mới của La Liga, trong trường hợp ghi bàn như vậy, cầu thủ sẽ được thực hiện lại quả phạt đền; ngược lại, nếu đá hỏng thì sẽ không có cơ hội thứ hai.

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo về sự chuẩn bị của Real Madrid trước mùa giải mới La Liga 2026-27 như thế nào, vào sáng 13/8?