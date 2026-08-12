Tin mới nhất bóng đá sáng 12/8: Sao trẻ Barcelona đứt dây chằng

Sao trẻ Barcelona đứt dây chằng

Barcelona xác nhận tiền đạo trẻ Roony Bardghji bị đứt dây chằng ở đầu gối phải trong buổi tập hôm 10/8, qua đó khiến tuyển thủ Thụy Điển không còn khả năng rời Camp Nou trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1/9. Tuần trước, HLV Hansi Flick đã thông báo với Bardghji rằng anh nên tìm kiếm một CLB mới trong mùa hè này, bởi cơ hội ra sân tại Barcelona ở mùa giải tới sẽ rất hạn chế.

Kế hoạch thanh lý Bardghji của Barcelona bị đổ bể

Kết quả kiểm tra cho thấy Bardghji cần phải phẫu thuật trong những ngày tới và sẽ phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng. Đây là lần thứ hai cầu thủ 20 tuổi gặp chấn thương này, sau khi từng bị đứt dây chằng ở chính đầu gối đó khi còn khoác áo Copenhagen vào năm 2024.

Luis Enrique không chắc về tương lai của Barcola

HLV Luis Enrique cho biết ông “không biết” tương lai của Bradley Barcola sẽ ra sao trong bối cảnh cầu thủ chạy cánh người Pháp đang nhận được sự quan tâm từ Liverpool và Arsenal. Barcola đã cùng PSG tới Salzburg để chuẩn bị cho trận Siêu cúp châu Âu gặp Aston Villa, sau khi trở lại tập luyện muộn vì kỳ nghỉ kéo dài hậu World Cup.

Khi được hỏi về tương lai của Barcola trong cuộc họp báo trước trận đấu, Enrique trả lời: “Tôi không biết và cũng không muốn nói về bất kỳ cầu thủ nào một cách riêng lẻ, bởi mỗi khi được hỏi về một cầu thủ, mọi người luôn muốn biết theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Tôi tập trung vào đội bóng của mình”.

HLV Newcastle lạc quan dù bị “hút máu”

Tân HLV Matthias Jaissle của Newcastle khẳng định tham vọng của “Chích chòe” bất chấp một loạt trụ cột ra đi như đội trưởng Bruno Guimaraes, Sandro Tonali và Anthony Gordon và cả HLV Eddie Howe.

Trong cuộc họp báo đầu tiên tại St James' Park, Jaissle cho biết: “Chúng tôi có tham vọng. Đó là điều quan trọng nhất, cũng là lý do tôi quyết định đến đây. Nhưng điều này sẽ không thể xảy ra chỉ sau một đêm.

Những cầu thủ đã rời CLB đều là những cầu thủ giỏi, những cá tính lớn, những cầu thủ giàu kinh nghiệm và giờ đây họ để lại một khoảng trống. Những cầu thủ khác cần bước lên”.

Bộ ba sao MU trở lại tập luyện

Ba cầu thủ của MU gồm Benjamin Sesko, Matthijs De Ligt và Marcus Rashford đều đã xuất hiện trong buổi tập mới nhất của đội chủ sân Old Trafford.

De Ligt, người chưa thi đấu kể từ tháng 11 năm ngoái, và Sesko đang đẩy nhanh quá trình hồi phục chấn thương. Cả hai đã cùng MU tới Dublin (Ireland) khi “Quỷ đỏ” chuẩn bị đối đầu Leeds United tại Croke Park vào rạng sáng mai (13/8).

Trong khi đó, Rashford đã trở lại đội hình sau thời gian khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn và được trao áo số 14 trước thềm mùa giải 2026/27.

Amorim nghiên cứu vai trò mới cho Rabiot

Theo La Gazzetta Dello Sport (Italia), HLV Ruben Amorim đang nghiên cứu vai trò mới dành cho Adrien Rabiot, với ý tưởng sử dụng tiền vệ người Pháp và Christian Pulisic ở vị trí hộ công phía sau tiền đạo Goncalo Ramos trong sơ đồ 3-4-2-1.

Đây không hoàn toàn là vai trò mới đối với Rabiot, bởi anh từng chơi ở vị trí tương tự khi còn khoác áo Marseille dưới thời Roberto De Zerbi. Tuyển thủ Pháp chắc chắn có khả năng ghi bàn, khi ở vị trí này, anh đã ghi 8 bàn và có 5 pha kiến tạo chỉ sau 22 trận.