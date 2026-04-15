"Vua giang hồ" Fury 37 tuổi đã làm bố vợ, hứa "tặng" con rể dàn vũ nữ thoát y

Chiến thắng mới nhất

Cuối tuần qua, Tyson Fury vừa đánh dấu màn trở lại hoàn hảo. Tại Tottenham Hotspur Stadium, tay đấm người Anh dễ dàng đánh bại Arslanbek Makhmudov bằng quyết định đồng thuận sau 12 hiệp (120-108, 120-108, 119-109), chiến thắng mang đậm tính kiểm soát hơn là hủy diệt.

Fury (bên phải) vừa có chiến thắng trước Makhmudov (bên trái) vào cuối tuần qua

Sau 16 tháng rời xa võ đài và hai thất bại trước Oleksandr Usyk, Fury không cần knock-out để khẳng định đẳng cấp. Anh thắng bằng kỹ thuật, nhịp độ và kinh nghiệm, những yếu tố của một “lão tướng” vẫn còn nguyên sự tinh quái.

Đáng chú ý, ngay sau trận, Fury lập tức gọi tên Anthony Joshua, thổi bùng khả năng diễn ra “siêu đại chiến nước Anh” trong năm 2026.

37 tuổi: Từ “Vua giang hồ” thành… bố vợ

Phía sau sàn đấu, Fury lại trở thành tâm điểm vì một lý do hoàn toàn khác, con gái 16 tuổi của anh, Venezuela đã đính hôn.

Người cầu hôn là Noah Price, một võ sĩ trẻ hạng nặng. Không chọn cách ồn ào, Price đi theo “luật bất thành văn” của giới võ sĩ, trực tiếp gặp Fury để xin phép.

Trong một gia đình mà từng thành viên đều mang “DNA chiến binh”, đó là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự.

Fury kể lại ngắn gọn: “Cậu ta không run, nhưng tôi biết là có. Và tôi tôn trọng điều đó”.

Fury tuyên bố sẽ mang theo dàn vũ nữ nếu con rể mời mình tham dự bữa tiệc "chia tay đời độc thân"

“Tặng cả dàn vũ nữ”: Câu đùa đúng chất Fury

Nếu chỉ dừng ở một cuộc gặp nghiêm túc, câu chuyện sẽ không mang thương hiệu Fury. Trong một khoảnh khắc rất “Vua giang hồ”, anh buông lời đùa khiến truyền thông bùng nổ: “Nếu nó có tiệc chia tay đời độc thân, tôi sẽ tới, và mang theo các vũ nữ thoát y”.

Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng phản ánh hoàn hảo con người Fury, vừa gai góc, vừa hài hước, luôn biết cách biến mọi tình huống thành sân khấu.

Con rể, một phiên bản trẻ của Fury?

Ở góc nhìn chuyên môn, Fury không chỉ nhìn Price như “người yêu của con gái”, mà như một võ sĩ. Một tay đấm 92kg, vô địch khu vực East Midlands, Price mang dáng dấp của chính Fury thời trẻ, sự liều lĩnh, tự tin và đủ gan để bước vào “hang hùm”.

“Người ta nói con gái sẽ chọn người giống bố”, Fury cười, bởi anh thấy đúng là như vậy.

“Vua giang hồ” oai phong trên võ đài, vẫn biết cách khiến cả thế giới chú ý bằng những câu nói nửa đùa nửa thật. Nhưng phía sau lớp vỏ gai góc ấy, Fury dường như đang chấp nhận một sự thật, cô con gái nhỏ năm nào đã thật sự lớn.