2 kiều nữ golf so kè "vòng 1", cùng than khổ dù sở hữu điều triệu người ao ước

Paige Spiranac và Hannah Leiner mới đây có màn trò chuyện đầy hài hước bên ngoài sân golf. Câu chuyện xoay quanh vóc dáng và những tình huống bất tiện khi thực hiện cú swing (phát bóng) khiến người xem thích thú.

Paige Spiranac (bên trái) và Hannah Leiner cùng xuất hiện đầy nóng bỏng trong buổi chơi golf kết hợp trò chuyện

Paige Spiranac và Hannah Leiner cùng “than khổ”

Trong nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, Spiranac xuất hiện cùng Leiner trong một buổi chơi golf kết hợp trò chuyện. Cả 2 vốn là những gương mặt nổi bật của cộng đồng golf trên mạng xã hội.

Spiranac từng thi đấu golf ở cấp độ chuyên nghiệp trước khi chuyển hướng mạnh sang công việc sáng tạo nội dung. Với hàng triệu người theo dõi, cô hiện là một trong những influencer nổi tiếng nhất của làng golf. Leiner cũng đang xây dựng tên tuổi riêng khi kết hợp golf với nội dung giải trí trên mạng xã hội.

Trong lúc di chuyển trên xe golf, Leiner, người từng công khai thực hiện phẫu thuật nâng ngực đã nửa đùa nửa thật chia sẻ rằng cô cảm thấy những cú phát bóng của mình bị giảm sút khoảng cách đáng kể từ sau khi trùng tu "vòng 1".

Spiranac thậm chí nói rằng phần "vòng 1" đôi khi có thể “vướng” vào chuyển động khi cô thực hiện cú swing. Những chia sẻ thẳng thắn nhưng đầy hài hước này khiến cuộc trò chuyện trở nên khác biệt so với những nội dung hướng dẫn golf thông thường.

2 người đẹp thoải mái nói chuyện khi di chuyển trên xe golf

Chuyện golf biến thành màn “tấu hài”

Điểm khiến đoạn video thu hút không chỉ nằm ở câu chuyện chuyên môn, mà còn ở cách hai người đẹp thoải mái đùa về chính mình.

Paige vốn nổi tiếng với phong cách giao tiếp hài hước và thường xuyên đưa những câu chuyện đời thường vào nội dung golf. Lần này cũng không ngoại lệ khi cô biến một vấn đề tưởng như khó nói thành câu chuyện vui trước ống kính.

Những phát ngôn dí dỏm của Spiranac nhanh chóng được người hâm mộ chú ý. Nữ golfer từng nhiều lần trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ các video luyện tập và chia sẻ về golf, trong đó có cả những khoảnh khắc cô tự trêu chọc phong độ của chính mình.

Họ ngày càng được chú ý khi kết hợp golf với nội dung giải trí trên mạng xã hội

2 gương mặt góp phần làm golf gần gũi hơn

Paige Spiranac và Hannah Leiner đang đi theo hướng kết hợp giữa golf, giải trí và mạng xã hội, giúp môn thể thao vốn thường bị xem là nghiêm túc trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Leiner từng thi đấu golf tại Florida International University và đang ngày càng được biết đến trong cộng đồng golf trực tuyến. Trong khi đó, Spiranac đã xây dựng một thương hiệu cá nhân lớn sau khi rời con đường thi đấu chuyên nghiệp.