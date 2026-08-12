Trực tiếp chuyển nhượng 12/8: Man City nhắm Mac Allister để thay thế Rodri

Man City nhắm Mac Allister để thay thế Rodri

Nhà báo Ben Jacobs cho biết Man City đưa Mac Allister vào danh sách chuyển nhượng như lựa chọn thay thế tiềm năng cho Rodri. Tuy nhiên, Man City chưa có liên hệ chính thức nào với Liverpool. Hiện nửa xanh thành Manchester tập trung vào việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ayyoub Bouaddi.

Về phần Rodri, anh quyết không gia hạn hợp đồng với Man City. Hiện Barcelona đang có nhiều cơ hội chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha.