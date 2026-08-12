Trực tiếp chuyển nhượng 12/8: Man City nhắm Mac Allister để thay thế Rodri
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 12/8.
Tờ SPORT tiết lộ MU sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 16 triệu euro của Jorge Salinas. Atletico Madrid cũng quan tâm đến cái tên này. Racing Santander muốn giữ Salinas, nhưng điều khoản giải phóng có giá trị không cao nên họ khó giữ Salinas.
Inter Milan chuẩn bị mở cuộc đàm phán chính thức với Tottenham về thương vụ chuyển nhượng Spence. Theo Fabrizio Romano, Spence rất muốn rời Tottenham, nhưng liệu Spurs có thể bị thuyết phục bán cầu thủ này hay không vẫn còn phải chờ xem. Inter Milan đưa ra mức giá 40 triệu euro cho thương vụ Spence.
Nhà báo Ben Jacobs cho biết Man City đưa Mac Allister vào danh sách chuyển nhượng như lựa chọn thay thế tiềm năng cho Rodri. Tuy nhiên, Man City chưa có liên hệ chính thức nào với Liverpool. Hiện nửa xanh thành Manchester tập trung vào việc hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ayyoub Bouaddi.
Về phần Rodri, anh quyết không gia hạn hợp đồng với Man City. Hiện Barcelona đang có nhiều cơ hội chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha.
MU quan tâm ngôi sao trẻ Lewis-Skelly của Arsenal. Nhưng tờ The Sun cho hay "Pháo thủ" hét giá cầu thủ sinh năm 2006 lên tới 60 triệu bảng. Điều đó khiến đội chủ sân Old Trafford gặp khó. Họ không chấp nhận mức giá trên trời đó mà Arsenal đưa ra.
Người hâm mộ đang chờ đợi những thương vụ "bom tấn" giữa đại gia Ngoại hạng Anh ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/08/2026 00:32 AM (GMT+7)