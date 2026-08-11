Cao thủ lợi hại bậc nhất Thủy Hử, một mình hạ gục 9 anh hùng Lương Sơn

Trong hành trình chinh phạt Phương Lạp, Lương Sơn Bạc phải trả cái giá vô cùng đắt khi hàng loạt hảo hán lần lượt ngã xuống. Giữa chiến trường Giang Nam khốc liệt, Thạch Bảo nổi lên như một trong những đối thủ đáng sợ nhất. Võ nghệ cao cường, đầu óc mưu mẹo và đặc biệt tàn nhẫn, vị này được xem là “sát tinh” khiến nhiều đầu lĩnh Lương Sơn phải bỏ mạng.

Thạch Bảo là một trong những võ tướng đáng sợ nhất dưới trướng Phương Lạp

Cao thủ không chỉ dựa vào sức mạnh

Thạch Bảo là một trong tứ đại nguyên soái dưới trướng Phương Lạp, được giao trấn giữ Hàng Châu. Khác với những võ tướng chỉ dựa vào sức mạnh, hắn kết hợp khả năng giao chiến với chiến thuật đầy quỷ quyệt.

Vũ khí đặc trưng của Thạch Bảo là Tịch Tà đao cùng Lưu Tinh chùy. Nếu đại đao giúp hắn áp đảo trong những cuộc đấu trực diện, Lưu tinh chùy lại trở thành thứ vũ khí nguy hiểm khi đối thủ mất cảnh giác.

Điểm khiến Thạch Bảo đáng sợ nằm ở cách hắn chiến đấu. Hắn không ngại giả thua, bỏ chạy để dụ đối phương truy kích rồi bất ngờ quay lại tung đòn kết liễu. Với những hảo hán Lương Sơn vốn đề cao tinh thần võ tướng, lối đánh này càng khiến Thạch Bảo trở thành đối thủ khó lường.

9 hảo hán lần lượt ngã xuống

Trong cuộc chiến tại Giang Nam, Thạch Bảo được cho là có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cái chết của 9 đầu lĩnh Lương Sơn.

Sách Siêu là một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất. Sau vài hiệp giao đấu, Thạch Bảo giả thua bỏ chạy. Sách Siêu đuổi theo và lập tức bị Lưu tinh chùy đánh trúng, tử trận.

Đặng Phi lao vào ứng cứu nhưng cũng không thể thoát khỏi lưỡi đao của Thạch Bảo. Tương tự, Bào Húc bị tập kích trong lúc giao chiến tại Hàng Châu và bỏ mạng dưới tay đối thủ.

Tại Ô Long Lĩnh, Mã Lân bị thương trong lúc giao chiến rồi bị Thạch Bảo bồi thêm một đao. Yến Thuận xông vào trả thù cho huynh đệ cũng nhanh chóng trở thành nạn nhân tiếp theo.

Hai anh em Giải Trân và Giải Bảo cũng có kết cục bi thảm khi thực hiện nhiệm vụ đột kích tại Ô Long Lĩnh. Kế hoạch bị phát hiện, cả hai rơi xuống vực và không thể sống sót.

Không chỉ trực tiếp hạ sát đối thủ, Thạch Bảo còn đóng vai trò quan trọng trong những trận phục kích khiến nhiều đầu lĩnh Lương Sơn tử thương. Từ Ninh trúng tên độc trong một cuộc tập kích do quân Thạch Bảo tổ chức và qua đời sau đó. Hác Tư Văn cũng bị quân Phương Lạp bắt giữ rồi xử tử.

Thạch Bảo bằng tài năng và mưu kế, đồ sát 9 cao thủ của Lương Sơn Bạc

Khi cả Lâm Xung lẫn Võ Tòng cũng phải dè chừng

Sức mạnh của Thạch Bảo còn được thể hiện qua những màn đối đầu với các cao thủ hàng đầu Lương Sơn.

Lâm Xung từng giao chiến với Thạch Bảo trong nhiều hiệp nhưng không thể dễ dàng áp đảo. Điều này cho thấy vị nguyên soái Phương Lạp không hề thua kém những võ tướng mạnh nhất Lương Sơn.

Ngay cả Võ Tòng cũng từng rơi vào tình thế nguy hiểm khi đối đầu quân Phương Lạp tại Ô Long Lĩnh. Thạch Bảo không chỉ mạnh về võ nghệ mà còn biết tận dụng địa hình và binh lực để tạo lợi thế.

Chính sự kết hợp giữa võ công, mưu lược và cách đánh không khoan nhượng đã biến hắn thành một trong những đối thủ khó chịu nhất mà Tống Giang từng phải đối mặt.

Cái kết của “đồ tể” Thạch Bảo

Cuối cùng, khi đại quân Phương Lạp bị quân triều đình và Lương Sơn dồn vào thế đường cùng, Thạch Bảo cũng không thể thoát khỏi số phận.

Không muốn rơi vào tay đối thủ, hắn lựa chọn tự sát bằng đao.

Cái chết của Thạch Bảo khép lại hành trình của một trong những cao thủ nguy hiểm nhất phe Phương Lạp. Dù đứng ở phía đối địch, nhân vật này vẫn để lại dấu ấn đặc biệt trong Thủy Hử bởi khả năng chiến đấu đáng sợ và chiến tích khiến nhiều hảo hán Lương Sơn phải bỏ mạng.